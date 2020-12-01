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Общество

Лидер псковского «Яблока» готов привиться от коронавируса при первой возможности

04.12.2020 15:06|ПсковКомментариев: 0

Депутат Псковского областного Собрания депутатов, лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг готов сделать прививку от коронавируса при первой возможности. Об этом он заявил в прямом эфире в программе «Обратный отсчет» на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm).

Гость студии пояснил, что готов пройти вакцинацию, поскольку по роду своей деятельности ему приходится много общаться с людьми.

«Да, я постоянно использую маску. Я стараюсь не посещать без нужды массовые мероприятия, но я не могу остановить свою работу. Да, стало очень много дистанционного общения, в социальных сетях, но есть и традиционное общение», - отметил он.

Лев Шлосберг также напомнил, что его супруга – врач, которая работает в ковидном госпитале.

При этом парламентарий заметил, что проводимая в декабре вакцинация медиков – это, по его словам, фактически третий этап клинических испытаний. «Такого не было никогда, и об этом надо говорить честно. Говорить о том, что врачам старше 60-65 лет сейчас нежелательно делать прививку, потому что ее последствия непредсказуемы. По крайней мере, должна быть такая рекомендация от государства, а конечное решение - за человеком», - высказался депутат.

Кроме того, Лев Шлосберг заявил, что не доверяет официальной статистике по коронавирусной инфекции.

Теги: #эхо москвы в пскове #Яблоко #вакцинация #обратный отсчет #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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