Лидер псковского «Яблока» готов привиться от коронавируса при первой возможности

Депутат Псковского областного Собрания депутатов, лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг готов сделать прививку от коронавируса при первой возможности. Об этом он заявил в прямом эфире в программе «Обратный отсчет» на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm).
Гость студии пояснил, что готов пройти вакцинацию, поскольку по роду своей деятельности ему приходится много общаться с людьми.
«Да, я постоянно использую маску. Я стараюсь не посещать без нужды массовые мероприятия, но я не могу остановить свою работу. Да, стало очень много дистанционного общения, в социальных сетях, но есть и традиционное общение», - отметил он.
Лев Шлосберг также напомнил, что его супруга – врач, которая работает в ковидном госпитале.
При этом парламентарий заметил, что проводимая в декабре вакцинация медиков – это, по его словам, фактически третий этап клинических испытаний. «Такого не было никогда, и об этом надо говорить честно. Говорить о том, что врачам старше 60-65 лет сейчас нежелательно делать прививку, потому что ее последствия непредсказуемы. По крайней мере, должна быть такая рекомендация от государства, а конечное решение - за человеком», - высказался депутат.
Кроме того, Лев Шлосберг заявил, что не доверяет официальной статистике по коронавирусной инфекции.