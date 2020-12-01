Общество

Пскович выиграл в лотерее более 2 млн рублей

Сегодня, 4 декабря, один из жителей Пскова стал обладателем суперприза государственной лотереи «Спортолото "5 из 36"». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Столото», по итогам 23000-го тиража участник выиграл 2 млн 172 тысячи 508 рублей. Победитель пока не обратился за выигрышем.

Фото: pixabay.com

По правилам лотереи, чтобы стать обладателем суперприза, необходимо угадать все числа выигрышной комбинации в обоих полях билета. Тиражи «Спортлото «5 из 36» проходят каждые 30 минут, кроме технических перерывов.

Победитель из Пскова купил билет на сайте «Столото». Участник отгадал числа: 3, 36, 9, 18, 10 в первом поле билета и 2 – во втором.

Напомним, в юбилейный для «Спортлото» год числовые лотереи, проводимые в поддержку развития физической культуры и спорта в России, меняют название с «Гослото» на «Спортлото».