Общество

Прощание с директором Псковской школы-интерната Лидией Овсяковой состоится 6 декабря

Прощание с директором Псковской школы-интерната Лидией Овсяковой, скончавшейся сегодня в результате осложнений от коронавируса, состоится 6 декабря. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении образования администрации Пскова.

В 12.00 пройдет отпевание и гражданская панихида на кладбище Орлецы. Лидия Овсякова будет упокоена рядом с супругом Владимиром Овсяковым, работавшим главным врачом Псковского наркодиспансера.

В связи с коронавирусными ограничениями провести гражданскую панихиду и отпевание в храме невозможно, поэтому принято решение церемонию прощания и отпевание проводить непосредственно на месте захоронения. Траурная церемония пройдет с соблюдением всех необходимых противоэпидемических мер, сообщили в управлении образования.

Напомним, Лидии Овсяковой было 67 лет. Она была опытным, грамотным, неравнодушным руководителем. «Такие ее качества как принципиальность, целеустремленность, доброта и отзывчивость являются для всех примером. Она останется в памяти коллег надежным другом и мудрым советчиком, всегда готовым прийти на помощь в любой ситуации», - подчеркнули в управлении образования.

Трудовую деятельность Лидия Викторовна начала в 1970 году старшей пионервожатой в Псковской средней общеобразовательной школе № 47. Затем с 1975 по 1979 год работала в Псковском городском доме пионеров методистом по культурно-массовой работе. В 1979 году была назначена на должность председателя профкома Псковского специализированного профессионально-технического училища №15. Затем работала воспитателем детского сада № 38 города Пскова. В 1981 году снова вернулась в школу № 47 на должность воспитателя группы продлённого дня, где работала и одновременно получала высшее педагогическое образование. В 1983 году Лидия Викторовна окончила Псковский государственный педагогический институт им. С.М. Кирова, факультет истории и обществоведения по специальности «Учитель истории и обществоведения». В 1984 году Лидия Викторовна пришла работать учителем истории Псковской средней общеобразовательной школы № 22, а с 1990 года перешла в Псковскую общеобразовательную школу-интернат на должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе. В августе 1995 года Лидию Викторовну назначили директором этой школы.

Благодаря личному участию Лидии Викторовны в школе-интернате оборудованы игровые комнаты, компьютерный класс, тренажерный зал, зал ритмики, медицинский кабинет, открыто дошкольное отделение и многое другое. Под ее руководством школа-интернат была победителем конкурса «Школа XXI века», становилась неоднократным победителем городского конкурса по благоустройству и озеленению «С любовью к городу», пятикратным победителем Всероссийского конкурса «Школа года России», школе было присвоено звание «Школа высшей категории» (2004 г.). Учащиеся школы являются дипломантами и лауреатами городских, областных и всероссийских конкурсов и соревнований.

«Ее преданность профессии, школе-интернату заслуживает огромного уважения. Какую бы должность ни занимала Лидия Викторовна, она всегда с теплотой и заботой относилась к детям. Это был человек-лидер, готовый брать на себя ответственность и добиваться справедливости ради людей. Она активно занималась общественной деятельностью. В течение многих последних лет являлась председателем регионального отделения Всероссийского общественного движения Матери России. Ее знали и ценили в Совете Федерации Федерального Собрания. Велика горечь утраты. Управление образования администрации города Пскова выражает глубокие соболезнования родным и близким Лидии Викторовны. Память о ней останется навсегда», - зключили в управлении.