Общество

Финансовый эксперт рассказал, как отметить Новый год без особых трат

Как хорошо отпраздновать Новый год, не потратив много денег, рассказал независимый финансовый консультант, частный инвестор Александр Доржиев порталу Ньюс.ру.

По его словам, в первую очередь необходимо отказаться от очень дорогих подарков, которые чаще всего покупаются в последние дни перед праздником, а иногда даже в последние часы. Такие вещи нередко оказываются очень дорогостоящими, но при этом не особо нужными.

«Перед Новым годом все намного дороже, чем если купить заранее. Постарайтесь покупать родным не очень дорогие, но приятные подарки. Главное - не стоимость, а внимание. Заранее продумайте, что может быть полезно, приятно. Это может быть, например, книга», - посоветовал эксперт.

Доржиев также рекомендовал отказаться от новогоднего стола, который просто ломится от разнообразных блюд. Он отметил, что такая традиция возникла еще во времена Советского Союза, когда стол был «в несколько этажей», - после все или доедается в каникулы, или просто выбрасывается.

«Обычный новогодний ужин может состоять из пары салатов и горячего блюда, приятно оформлен и съеден за один вечер. В большом количестве спиртного тоже нет смысла, кроме традиционной бутылки шампанского», - отметил финансовый консультант.

Он подчеркнул, что лучше заранее составить меню и подготовить список продуктов, чтобы потом не покупать все в одном месте, а в двух-трех магазинах и немного сэкономить.

Также эксперт посоветовал обратить внимание на искусственные елки, которые будут радовать на протяжении многих лет, или же отдать предпочтение еловым или сосновым веткам.