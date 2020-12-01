Общество

Часть тестов на коронавирус пропала в Псковской области

Часть тестов на коронавирус пропала в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом 4 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Часть тестов либо пропала, либо потеряла актуальность, потому что 3 недели - срок, в течение которого человек может выздороветь, - отметил он. - Ситуация с точки зрения здравого смысла необъяснимая. Это грубейшее нарушения. Пациенты попадали в крайне сложное положение».

Губернатор заверил, что без внимания это не останется. «Назначена служебная проверка. По ее результатам будут сделаны оргвыводы», - сказал он и сравнил такую ситуацию с преступной халатностью.

Кроме того, губернатор рассказал, что темпы тестирования на коронавирус в Псковской области выросли на 100-200 исследований в сутки.

Планируется, что через 1-2 недели с помощью нового оборудования такой показатель составит 1600-1700 исследований. Михаил Ведерников напомнил, что месяц назад эта цифра была на 500 меньше.