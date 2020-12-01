Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Квартирный вопрос
С двух ног в один сапог
Чем больше делается, тем больше хочется
75 лет спустя Год памяти и славы
спастись от огня
Назад в прошлое
Чем помогли малому и среднему бизнесу
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 01.12.2020 10:520 С 1 декабря предприниматели Пскова могут участвовать в конкурсе на лучшее новогоднее оформление 04.12.2020 17:150 Финансовый эксперт рассказал, как отметить Новый год без особых трат 04.12.2020 16:462 Врачи псковской поликлиники работают ежедневно по 12-14 часов 04.12.2020 16:422 Лев Шлосберг: На три буквы послали все российское здравоохранение 04.12.2020 16:330 Денис Сачков: Нагрузка на бригады скорой помощи достигла своего исторического максимума 04.12.2020 16:247 Почти 3000 пациентов с коронавирусом лечатся в Псковской области амбулаторно
 
 
 
Самое популярное 02.12.2020 10:0015 Вирус атакует: личные истории псковичей 29.11.2020 18:2441 Псковичи испортили новые пешеходные дорожки на улице Кузбасской дивизии 27.11.2020 13:282 На Псковскую область надвигается циклон «Таня» 03.12.2020 10:195 Коронные «если»: Инструкция для псковичей, столкнувшихся с COVID-19 27.11.2020 13:232 Детская инфекционная больница горела в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Лев Шлосберг: На три буквы послали все российское здравоохранение

04.12.2020 16:42|ПсковКомментариев: 2

В сфере здравоохранения в сложной ситуации пандемии коронавируса общение людей, которые работают в этой системе, и людей, жизни и здоровье которых зависит от этой системы, становится крайне драматичным и трагичным. Таким мнением поделился депутат областного Собрания, лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг в прямом эфире в программе «Обратный отсчет» на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm), комментируя инцидент между главврачом Невельском межрайонной больницы и местной активисткой.

«Я считаю, что в Псковской области, как и во всей стране происходит трагедия в сфере здравоохранения. Ее убивают. Эта трагедия касается десятка миллионов людей в нашей стране и всех 623 тысяч жителей Псковской области. В полной мере она касается и всех врачей, медицинских работников, в том числе главный врачей. В этой ситуации общение людей, которые работают в этой системе, и людей, жизни и здоровье которых зависит от этой системы, становится крайне драматичным и трагичным», - высказался гость студии.

В то же время он подчеркнул, что не считает, что главврач Невельской межрайонной больницы Валерий Василевский имел право так говорить с активисткой Екатериной Клоковой.

«В этой ситуации г-ну Василевскому нужно как живому человеку обладать большим внутренним самообладанием, чтобы на вопросы любого гражданина отвечать без мата. Он не должен женщину посылать ни три букву только потому, что на три буквы послали все российское здравоохранение. На любом депутате вне зависимости от фракции жизнь накладывает определенный отпечаток. Мы - представители интересов граждан, а не только законодатели, поэтому депутат не должен говорить с избирателями на таком языке», - добавил Лев Шлосберг.

Теги: #эхо москвы в пскове #здравоохранение #обратный отсчет
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Затронул ли вас коронавирус?
В опросе приняло участие 529 человек
04.12.2020, 17:220 Мошенники выманивают данные банковских карт под прикрытием «долгов» за ЖКУ 04.12.2020, 17:150 Финансовый эксперт рассказал, как отметить Новый год без особых трат 04.12.2020, 17:031 Всего три нарушения режима самоизоляции выявили псковские полицейские в ноябре 04.12.2020, 16:570 Новый инвестор «Псковкабеля» заявил о полном погашении долгов прежнего собственника
04.12.2020, 16:463 Врачи псковской поликлиники работают ежедневно по 12-14 часов 04.12.2020, 16:422 Лев Шлосберг: На три буквы послали все российское здравоохранение 04.12.2020, 16:330 Денис Сачков: Нагрузка на бригады скорой помощи достигла своего исторического максимума 04.12.2020, 16:310 Цены на повседневные товары ощутимо выросли в России
04.12.2020, 16:247 Почти 3000 пациентов с коронавирусом лечатся в Псковской области амбулаторно 04.12.2020, 16:182 Псковичей могут обязать носить маски и перчатки на ярмарках 04.12.2020, 16:130 50 вспышек коронавируса выявили в этом году в Псковской области 04.12.2020, 16:080 Лестницу к смотровой площадке в Родине восстанавливать не будут
04.12.2020, 16:011 Псковский губернатор: Необходимости в тотальном закрытии школ по-прежнему нет 04.12.2020, 16:010 Терапевт предупредил о возможности тяжелых последствий после массовой вакцинации 04.12.2020, 15:581 31 декабря в Псковской области будет рабочим днем 04.12.2020, 15:570 Введенские храмы Псковской земли
04.12.2020, 15:550 С 11 декабря изменяется расписание движения пригородных автобусов №106 и 126 04.12.2020, 15:502 Часть тестов на коронавирус пропала в Псковской области 04.12.2020, 15:430 «Обратный отсчет» с Львом Шлосбергом. ВИДЕО 04.12.2020, 15:400 Прощание с директором Псковской школы-интерната Лидией Овсяковой состоится 6 декабря
04.12.2020, 15:350 Великолучанин получил бронзовую медаль в чемпионате России по боксу 04.12.2020, 15:251 Бизнес с душком 04.12.2020, 15:250 Встречу с кандидатами на выборы в органы муниципальной власти провели в реготделении «Единой России» 04.12.2020, 15:250 Псковичам предлагают отправить письмо Деду Морозу
04.12.2020, 15:152 Менее месяца осталось у представителей бизнеса до отмены ЕНВД 04.12.2020, 15:070 Пскович выиграл в лотерее более 2 млн рублей 04.12.2020, 15:060 Лидер псковского «Яблока» готов привиться от коронавируса при первой возможности 04.12.2020, 15:000 Уличное освещение появится на улице Куприна в Пскове до конца года
04.12.2020, 14:500 МТС Live открывает серию предновогодних концертов онлайн-перфомансом Левана Горозия 04.12.2020, 14:465 Лев Шлосберг заявил о намерении баллотироваться в Госдуму в следующем году 04.12.2020, 14:380 «Горводоканал» выразил соболезнования псковской школе-интернату в связи со смертью Лидии Овсяковой 04.12.2020, 14:180 Автомобиль врезался в дерево на улице Горького в Пскове. ФОТО
04.12.2020, 14:150 Замглавы Пскова Сергей Гаврилов выразил соболезнования по поводу кончины Лидии Овсяковой 04.12.2020, 14:080 Путин одобрил переназначение Памфиловой на пост главы ЦИК - СМИ 04.12.2020, 14:020 Авторские куклы псковских мастеров представили на всероссийской выставке 04.12.2020, 13:5510 Псковские коммунисты написали заявление на блогера ПЛН в прокуратуру
04.12.2020, 13:430 Вора-карманника поймали псковские полицейские в автобусе 04.12.2020, 13:410 Более чем на 1 млрд рублей приобрели сельхозтехнику в Псковской области в 2020 году 04.12.2020, 13:320 Занятия с автоматами нового поколения прошли на полигоне под Псковом 04.12.2020, 13:246 В Пскове дефицита гробов из-за коронавируса не наблюдается
04.12.2020, 13:160 Александр Козловский поздравил волонтеров юридического центра «Земляки» с Днем юриста 04.12.2020, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Львом Шлосбергом 04.12.2020, 13:021 Бренд Chevrolet вернулся на автомобильный рынок Пскова 04.12.2020, 12:520 Великолучанин отдал «сотруднику банка» 88 тысяч рублей
04.12.2020, 12:440 Древние бусины нашли археологи на территории Псковского кремля 04.12.2020, 12:361 Псковская инфекционная больница теперь проводит КТ по электронной записи 04.12.2020, 12:210 Почти все клиенты Сбера, взявшие госкредит под 2%, смогут полностью его погасить за счет государства 04.12.2020, 12:150 Пскович угнал «Шевроле» у знакомого и попал в ДТП под Гатчиной
04.12.2020, 12:071 Директор Псковской школы-интерната Лидия Овсякова скончалась из-за коронавируса 04.12.2020, 12:010 Один из банков поможет здравоохранению Псковской области 04.12.2020, 11:520 Псковское региональное отделение Союза пенсионеров России стало лучшим в СЗФО 04.12.2020, 11:482 В ряды ЛДПР вступил кот Карасик
04.12.2020, 11:371 Число жертв коронавируса в Псковской области увеличилось до 76 04.12.2020, 11:300 Подписан контракт на ремонт 3,6 км дороги Першино – Ваши в Великолукском районе 04.12.2020, 11:210 Четыре тысячи пожилых граждан входят в псковский Союз пенсионеров России 04.12.2020, 11:120 «Обратный отсчет»: Лев Шлосберг о политических итогах года
04.12.2020, 11:047 Медработник без маски нахамила псковичу в городской поликлинике 04.12.2020, 11:000 Началась видеотрансляция пресс-брифинга, посвященного псковичам «серебряного возраста» 04.12.2020, 10:551 Владельцы карт Сбербанка смогут получить миллион бонусов 04.12.2020, 10:430 Названы самые безопасные для туристов страны
04.12.2020, 10:3511 Псковичи вынуждены по несколько часов стоять на морозе в ожидании компьютерной томографии 04.12.2020, 10:290 Ассортимент косметических магазинов обеднел из-за обязательной маркировки 04.12.2020, 10:220 Палкинская прокуратура обеспокоилась отсутствием арбидола в аптеке 04.12.2020, 10:151 Псковичка попалась на краже коньяка из магазина
04.12.2020, 10:090 Температура при коронавирусе может не измениться и даже понизиться 04.12.2020, 10:000 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: Божественная литургия в день Введения во храм Пресвятой Богородицы. ВИДЕО 04.12.2020, 09:521 Митрополит Тихон вручил Патриаршие награды 04.12.2020, 09:450 С разведчиками псковской дивизии провели первые занятия по огневой подготовке
04.12.2020, 09:390 Жителя Печор отправили на два года в колонию за сбыт наркотиков 04.12.2020, 09:260 «Ладу Калину» подожгли в Пскове ночью 04.12.2020, 09:185 О переименованиях, судьбе псковских памятников и ритуальных танцах с ЮНЕСКО 04.12.2020, 09:120 Несколько поджогов произошли в Великих Луках за ночь на улице Гоголя
04.12.2020, 09:060 Великолукский медколледж, несмотря на очаг COVID-19, работает в обычном режиме 04.12.2020, 08:500 ДТП с участием шести машин произошло у ПЗМП 04.12.2020, 08:450 День заказов подарков и написания писем Деду Морозу отмечается сегодня 04.12.2020, 08:330 Как коронавирус распространяется внутри семьи, рассказал иммунолог
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.