Общество

Лев Шлосберг: На три буквы послали все российское здравоохранение

В сфере здравоохранения в сложной ситуации пандемии коронавируса общение людей, которые работают в этой системе, и людей, жизни и здоровье которых зависит от этой системы, становится крайне драматичным и трагичным. Таким мнением поделился депутат областного Собрания, лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг в прямом эфире в программе «Обратный отсчет» на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm), комментируя инцидент между главврачом Невельском межрайонной больницы и местной активисткой.

«Я считаю, что в Псковской области, как и во всей стране происходит трагедия в сфере здравоохранения. Ее убивают. Эта трагедия касается десятка миллионов людей в нашей стране и всех 623 тысяч жителей Псковской области. В полной мере она касается и всех врачей, медицинских работников, в том числе главный врачей. В этой ситуации общение людей, которые работают в этой системе, и людей, жизни и здоровье которых зависит от этой системы, становится крайне драматичным и трагичным», - высказался гость студии.

В то же время он подчеркнул, что не считает, что главврач Невельской межрайонной больницы Валерий Василевский имел право так говорить с активисткой Екатериной Клоковой.

«В этой ситуации г-ну Василевскому нужно как живому человеку обладать большим внутренним самообладанием, чтобы на вопросы любого гражданина отвечать без мата. Он не должен женщину посылать ни три букву только потому, что на три буквы послали все российское здравоохранение. На любом депутате вне зависимости от фракции жизнь накладывает определенный отпечаток. Мы - представители интересов граждан, а не только законодатели, поэтому депутат не должен говорить с избирателями на таком языке», - добавил Лев Шлосберг.