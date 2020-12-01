Общество

Псковский губернатор: Необходимости в тотальном закрытии школ по-прежнему нет

Необходимости в тотальном закрытии школ по-прежнему нет. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом 4 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В настоящий момент в школах Псковской области на карантине по "ковиду" и ОРВИ находятся 138 классов», - сказал он. При этом три школы - в Ямм, Волышово и Залесье - перевели на дистанционный режим работы.

«Ситуация непростая, но, слава Богу, не критичная», - отметил губернатор.

Михаил Ведерников добавил, что директора школ могут сами принимать решения о выходе на досрочные каникулы или дистанционное обучение.