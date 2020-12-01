Общество

50 вспышек коронавируса выявили в этом году в Псковской области

50 вспышек коронавируса выявили в этом году в Псковской области, 45 из них сняли с контроля. Об этом сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук в ходе заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом 4 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Сейчас остаются активными 5 очагов, в которых заразились 56 человек: Великолукский медицинский колледж - 10, отделение травматологии Псковской областной клинической больницы - 8, региональное отделение Центрального банка в Пскове - 15, Опочецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов - 18, Болгатовский психоневрологический интернат - 5.

За ноябрь и первые дни декабря в Псковской области заразились 4945 человек (789,8 на 100 тысяч жителей), пояснил Александр Нестерук.

Он рассказал, что за все время пандемии в регионе в 214 случаях заражение произошло в результате завоза инфекции, в 11129 случаях - по контакту с заболевшими, в их числе 141 - в медицинских учреждения, 7161 - в быту, 2710 - на предприятиях, заводах и офисах. В 1757 случаях инфицирования не удалось установить источник заражения.