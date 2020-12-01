Общество

Псковичей могут обязать носить маски и перчатки на ярмарках

Обязать псковичей носить защитные маски и перчатки на рынках и ярмарках предложил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук. Об этом с заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом 4 декабря передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Ограничение на одного человека должно составить 4 квадратных метра торговой площади.

Кроме того, Александр Нестерук предложить организовывать новогодние утренники в дошкольных учреждениях по группам, в школах - по классам. Родителей и посторонних на такие мероприятия главный санитарный врач предложил не допускать.