Общество

Почти 3000 пациентов с коронавирусом лечатся в Псковской области амбулаторно

В Псковской области на сегодняшний день 3270 пациентов болеют коронавирусом, из них 348 - госпитализированы, а 2922 - находится на амбулаторном лечении. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в ходе заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом 4 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По ее словам, коронавирусом в регионе болеют 272 ребенка, из них 8 госпитализированы, остальные - на амбулаторном лечении, рассказала Марина Гаращенко.

Коечный фонд составляет 1046 коек. Всего госпитализированы 790 человек, из них 316 - с коронавирусной пневмонией, 420 - с внебольничной пневмонией.

На кислородной поддержке 446 пациентов, из них 211 с коронавирусной пневмонией, добавила Марина Гаращенко.