Общество

Денис Сачков: Нагрузка на бригады скорой помощи достигла своего исторического максимума

На сегодняшний день нагрузка на бригады скорой медицинской помощи в Псковской области достигла своего исторического максимума. Об этом сообщил главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков в ходе заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом 4 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Такого не фиксировалось никогда в Псковской области», - подчеркнул он.

По его словам, ежесуточно с первых чисел декабря количество вызовов скорой помощи варьируется от 850 до 920. Половина вызовов связана с температурой и транспортировкой пациентов с пневмонией.

Кроме того, порядка 2000 вызовов, в том числе с консультативной целью, поступает в диспетчерскую службу скорой помощи в регионе. «Нагрузка на одного диспетчера - 200 звонков в сутки без отдыха», - сказал Денис Сачков.

«Сколько не профильных вызовов поступает в сутки?» - поинтересовался губернатор Михаил Ведерников.

«До 20% вызовов могли бы уйти на амбулаторное звено», - ответил главный врач.