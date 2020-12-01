Общество

Загрузка скорых не влияет на незамедлительную помощь пострадавшим в ДТП в Пскове

Медицинская помощь пострадавшим на месте ДТП в Пскове оказывается незамедлительно, несмотря на большое количество обращений в «Скорую помощь» с заболеваниями. Об этом рассказал начальник ГИБДД УМВД России по г. Пскову Владимир Папорт 4 декабря в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

«Бригады скорой помощи на места ДТП выезжают незамедлительно. С этим абсолютно проблем нет. Помимо того, на места выезжают бригады МЧС России. Вся комплексная медицинская помощь пострадавшим в ДТП оказывается незамедлительно», - рассказал Владимир Папорт.

Гость эфира напомнил, что правила дорожного движения четко регламентируют, что в случае ДТП с пострадавшим водитель обязан вызвать скорую помощь и обязан сообщить в полицию. Согласно пункту 2.6 правил, в экстренных случаях можно отправить пострадавшего в медицинское учреждение на попутном транспорте, а если это невозможно, доставить самому и вернуться на место происшествия. Владимир Папорт пояснил, что в данном случае речь идет о безлюдных дорогах и трассах, а не о ДТП в границах населенных пунктов. По его словам, в Пскове время прибытия экстренных службы на происшествия пострадавшими составляет до 10 минут.

Кроме того, отметил Владимир Папорт, водители бездушными не остаются. В случае ДТП колоссальное количество автомашин останавливается для оказания помощи пострадавшим.