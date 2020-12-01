Общество

Врачи псковской поликлиники работают ежедневно по 12-14 часов

Врачи Псковской городской поликлиники работают по 12-14 часов в ежедневном режиме. Об этом сообщила главный врач медицинского учреждения, депутат гордумы Галина Неваленная в ходе заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом 4 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Поступает до 800 и более вызовов в день, нагрузка на участковых терапевтов и фельдшеров составляет до 40-50 вызовов. На приеме в поликлинике до 50-70 человек ежедневно.

На амбулаторном лечении под наблюдением находится примерно 850 пациентов с легким, бессимптомным течением болезни, пояснила главный врач.

«Как построена работа по мониторингу их состояния?» - поинтересовался губернатор Михаил Ведерников. «Их обзванивают, дают контактные телефоны. Если состояние ухудшается, пациентов посещают ковидные бригады», - ответила Галина Неваленная.

Кроме того, главный врач добавила, что мазки на новую коронавирусную инфекцию у контактных граждан, у которых нет признаков заболевания, в связи с новым положением не берут.