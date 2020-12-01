Общество

Ограничительные мероприятия по коронавирусу в Псковской области продлят до 15 января

Ограничительные мероприятия (карантин) в Псковской области продлят до 15 января 2021 года. Об этом сообщила начальник правового управления администрации Псковской области Наталья Волкова в ходе заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом 4 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Соответствующие изменения внесут в указ губернатора от 15 марта 2020 года № 30-УГ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Соответственно, до 15 января продлят режим обязательной самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше. «Рабочим гражданам данной категории, которые не находятся в оплачиваемом отпуске или не переведены на дистанционный режим работы, устанавливаются периоды для оформления больничных листков: с 7 декабря по 20 декабря - на 14 дней, с 21 декабря по 3 января - на 14 дней и с 4 января по 15 января - на 12 дней», - отметила Наталья Волкова.

Кроме того, детским садам и школам предлагается разрешить проведение новогодних утренников и новогодних елок, но только для детей одной группы или класса без участия детей из других групп и классов, без участия родителей и иных граждан, не работающих в учреждении. «Без приглашения Дедов Морозов, Снегурочек и других аниматоров», - уточнила Наталья Волкова.

Она пояснила, что указанные мероприятия не могут проводиться в помещениях сторонних организаций. Также будет необходимо организовать измерение температуры тела, с повышенной температурой не праздник никто допущен не будет, сказала Наталья Волкова.

Обязанность соблюдения масочного режима на территориях рынок, ярмарок и торгово-развлекательных центров также внесут в указ.

Вопрос о количестве людей на ярмарках и рынках примут на следующем оперативном штабе после получения рекомендаций главного санитарного врача, уточнил губернатор Михаил Ведерников.

А для организаций и предпринимателей, которые проводят организуют досуг в детских игровых комнатах, введут запрет на массовые мероприятия.

Указанные требования будут действовать с 7 декабря.