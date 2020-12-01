Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Квартирный вопрос
С двух ног в один сапог
Телефон прямого эфира 56-73-72
спастись от огня
75 лет спустя Год памяти и славы
Назад в прошлое
Чем больше делается, тем больше хочется
Чем помогли малому и среднему бизнесу
 
 
 
ещё Общество 01.12.2020 10:520 С 1 декабря предприниматели Пскова могут участвовать в конкурсе на лучшее новогоднее оформление 04.12.2020 20:140 Михаил Ведерников: Люди не должны чувствовать себя оставленными на волю судьбы 04.12.2020 20:080 Операторы колл-центра региональной службы «122» работают в три смены 04.12.2020 19:243 Голикова заявила о замедлении темпа распространения коронавируса в РФ 04.12.2020 19:110 Жители Печор просят вернуть ярмарки выходного дня 04.12.2020 19:090 80% задолженности по зарплатам в Псковской области сформированы тремя заводами
 
 
 
Самое популярное 02.12.2020 10:0015 Вирус атакует: личные истории псковичей 29.11.2020 18:2441 Псковичи испортили новые пешеходные дорожки на улице Кузбасской дивизии 03.12.2020 10:195 Коронные «если»: Инструкция для псковичей, столкнувшихся с COVID-19 27.11.2020 13:282 На Псковскую область надвигается циклон «Таня» 27.11.2020 13:232 Детская инфекционная больница горела в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Жители Печор просят вернуть ярмарки выходного дня

04.12.2020 19:11|ПсковКомментариев: 0

Жительница Печор обратилась в Инстаграм губернатора Псковской области МИхаила Ведерникова с просьбой вернуть ярмарки выходного дня, которые прекратили проводить в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

«Заразиться на улице практически невозможно, - пишет печорянка. - А в выходной день люди закупают продукты на неделю, у местных фермеров. Дистанцию соблюсти можно на улице и граждан без масок почти нет... Может, надо подумать и пересмотреть указ о закрытии рынка. Фермерам тоже надо продукцию продавать».

Как сообщили в комитете по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области, решение о приостановлении работы рынка выходного дня в городе Печоры было принято в связи с положительной динамикой роста больных COVID-19 по Печорскому району за период 1-25 ноября 2020 года, а также устными рекомендациями Территориального отдела Роспотребнадзора по Псковской области в Островском, Палкинском, Печорском, Пыталовском районах.

В настоящее время отправлен запрос руководителю Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области Александру Нестеруку о согласовании проведения рынка выходного дня с учетом текущей ситуации распространения COVID-19 на территории Псковской области на период до конца 2020 года (планируемые даты проведение ярмарки: 5, 12, 19, 26 декабря 2020 года).

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Затронул ли вас коронавирус?
В опросе приняло участие 554 человека
04.12.2020, 20:140 Михаил Ведерников: Люди не должны чувствовать себя оставленными на волю судьбы 04.12.2020, 20:080 Операторы колл-центра региональной службы «122» работают в три смены 04.12.2020, 20:030 Рост цен на овощи и яйца носит сезонный и прогнозируемый характер - ФАС 04.12.2020, 19:470 Шумный магазин на Рокоссовского навестит полиция
04.12.2020, 19:243 Голикова заявила о замедлении темпа распространения коронавируса в РФ 04.12.2020, 19:110 Жители Печор просят вернуть ярмарки выходного дня 04.12.2020, 19:090 80% задолженности по зарплатам в Псковской области сформированы тремя заводами 04.12.2020, 19:023 Как будут «обелять» зарплаты в регионе, рассказал губернатор Псковской области
04.12.2020, 18:580 «Динозавр» из Опочки борется за звание самой необычной скульптуры России 04.12.2020, 18:430 Лев Шлосберг не снимает с себя ответственности за результаты «Яблока» на выборах 2020 года 04.12.2020, 18:360 Облачная погода без осадков ожидается в субботу в Псковской области 04.12.2020, 18:290 Фотофакт: Троицкий мост в Пскове украсили к Новому году
04.12.2020, 18:250 Загрузка скорых не влияет на незамедлительную помощь пострадавшим в ДТП в Пскове 04.12.2020, 18:120 Флешмоб возле арт-объекта «Россия - начинается здесь» устроили финалистки конкурсов красоты 04.12.2020, 18:040 Трех великолукских разбойников отправили под суд 04.12.2020, 17:510 С начала года в Пскове 14 водителей уехали с места ДТП с пострадавшими
04.12.2020, 17:470 «Акценты» Донецкого: «Проклятие» Чубайса, донос депутата Васильева и судьба Четырех углов 04.12.2020, 17:461 Интерактив: Кругом столько пустой земли, а власти понадобились наши земли 04.12.2020, 17:4111 500 случаев заражения COVID-19 дополнительно пополнят статистику Псковской области 04.12.2020, 17:315 Ограничительные мероприятия по коронавирусу в Псковской области продлят до 15 января
04.12.2020, 17:220 Мошенники выманивают данные банковских карт под прикрытием «долгов» за ЖКУ 04.12.2020, 17:150 Финансовый эксперт рассказал, как отметить Новый год без особых трат 04.12.2020, 17:034 Всего три нарушения режима самоизоляции выявили псковские полицейские в ноябре 04.12.2020, 16:570 Новый инвестор «Псковкабеля» заявил о полном погашении долгов прежнего собственника
04.12.2020, 16:466 Врачи псковской поликлиники работают ежедневно по 12-14 часов 04.12.2020, 16:424 Лев Шлосберг: На три буквы послали все российское здравоохранение 04.12.2020, 16:330 Денис Сачков: Нагрузка на бригады скорой помощи достигла своего исторического максимума 04.12.2020, 16:310 Цены на повседневные товары ощутимо выросли в России
04.12.2020, 16:247 Почти 3000 пациентов с коронавирусом лечатся в Псковской области амбулаторно 04.12.2020, 16:185 Псковичей могут обязать носить маски и перчатки на ярмарках 04.12.2020, 16:130 50 вспышек коронавируса выявили в этом году в Псковской области 04.12.2020, 16:080 Лестницу к смотровой площадке в Родине восстанавливать не будут
04.12.2020, 16:011 Псковский губернатор: Необходимости в тотальном закрытии школ по-прежнему нет 04.12.2020, 16:010 Терапевт предупредил о возможности тяжелых последствий после массовой вакцинации 04.12.2020, 15:584 31 декабря в Псковской области будет рабочим днем 04.12.2020, 15:570 Введенские храмы Псковской земли
04.12.2020, 15:550 С 11 декабря изменяется расписание движения пригородных автобусов №106 и 126 04.12.2020, 15:504 Часть тестов на коронавирус пропала в Псковской области 04.12.2020, 15:430 «Обратный отсчет» с Львом Шлосбергом. ВИДЕО 04.12.2020, 15:400 Прощание с директором Псковской школы-интерната Лидией Овсяковой состоится 6 декабря
04.12.2020, 15:350 Великолучанин получил бронзовую медаль в чемпионате России по боксу 04.12.2020, 15:251 Бизнес с душком 04.12.2020, 15:250 Встречу с кандидатами на выборы в органы муниципальной власти провели в реготделении «Единой России» 04.12.2020, 15:250 Псковичам предлагают отправить письмо Деду Морозу
04.12.2020, 15:152 Менее месяца осталось у представителей бизнеса до отмены ЕНВД 04.12.2020, 15:070 Пскович выиграл в лотерее более 2 млн рублей 04.12.2020, 15:060 Лидер псковского «Яблока» готов привиться от коронавируса при первой возможности 04.12.2020, 15:000 Уличное освещение появится на улице Куприна в Пскове до конца года
04.12.2020, 14:500 МТС Live открывает серию предновогодних концертов онлайн-перфомансом Левана Горозия 04.12.2020, 14:467 Лев Шлосберг заявил о намерении баллотироваться в Госдуму в следующем году 04.12.2020, 14:380 «Горводоканал» выразил соболезнования псковской школе-интернату в связи со смертью Лидии Овсяковой 04.12.2020, 14:181 Автомобиль врезался в дерево на улице Горького в Пскове. ФОТО
04.12.2020, 14:150 Замглавы Пскова Сергей Гаврилов выразил соболезнования по поводу кончины Лидии Овсяковой 04.12.2020, 14:080 Путин одобрил переназначение Памфиловой на пост главы ЦИК - СМИ 04.12.2020, 14:020 Авторские куклы псковских мастеров представили на всероссийской выставке 04.12.2020, 13:5515 Псковские коммунисты написали заявление на блогера ПЛН в прокуратуру
04.12.2020, 13:430 Вора-карманника поймали псковские полицейские в автобусе 04.12.2020, 13:410 Более чем на 1 млрд рублей приобрели сельхозтехнику в Псковской области в 2020 году 04.12.2020, 13:320 Занятия с автоматами нового поколения прошли на полигоне под Псковом 04.12.2020, 13:247 В Пскове дефицита гробов из-за коронавируса не наблюдается
04.12.2020, 13:160 Александр Козловский поздравил волонтеров юридического центра «Земляки» с Днем юриста 04.12.2020, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Львом Шлосбергом 04.12.2020, 13:021 Бренд Chevrolet вернулся на автомобильный рынок Пскова 04.12.2020, 12:520 Великолучанин отдал «сотруднику банка» 88 тысяч рублей
04.12.2020, 12:440 Древние бусины нашли археологи на территории Псковского кремля 04.12.2020, 12:361 Псковская инфекционная больница теперь проводит КТ по электронной записи 04.12.2020, 12:210 Почти все клиенты Сбера, взявшие госкредит под 2%, смогут полностью его погасить за счет государства 04.12.2020, 12:150 Пскович угнал «Шевроле» у знакомого и попал в ДТП под Гатчиной
04.12.2020, 12:071 Директор Псковской школы-интерната Лидия Овсякова скончалась из-за коронавируса 04.12.2020, 12:010 Один из банков поможет здравоохранению Псковской области 04.12.2020, 11:520 Псковское региональное отделение Союза пенсионеров России стало лучшим в СЗФО 04.12.2020, 11:482 В ряды ЛДПР вступил кот Карасик
04.12.2020, 11:371 Число жертв коронавируса в Псковской области увеличилось до 76 04.12.2020, 11:300 Подписан контракт на ремонт 3,6 км дороги Першино – Ваши в Великолукском районе 04.12.2020, 11:210 Четыре тысячи пожилых граждан входят в псковский Союз пенсионеров России 04.12.2020, 11:120 «Обратный отсчет»: Лев Шлосберг о политических итогах года
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.