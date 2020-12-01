Общество

Жители Печор просят вернуть ярмарки выходного дня

Жительница Печор обратилась в Инстаграм губернатора Псковской области МИхаила Ведерникова с просьбой вернуть ярмарки выходного дня, которые прекратили проводить в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

«Заразиться на улице практически невозможно, - пишет печорянка. - А в выходной день люди закупают продукты на неделю, у местных фермеров. Дистанцию соблюсти можно на улице и граждан без масок почти нет... Может, надо подумать и пересмотреть указ о закрытии рынка. Фермерам тоже надо продукцию продавать».

Как сообщили в комитете по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области, решение о приостановлении работы рынка выходного дня в городе Печоры было принято в связи с положительной динамикой роста больных COVID-19 по Печорскому району за период 1-25 ноября 2020 года, а также устными рекомендациями Территориального отдела Роспотребнадзора по Псковской области в Островском, Палкинском, Печорском, Пыталовском районах.

В настоящее время отправлен запрос руководителю Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области Александру Нестеруку о согласовании проведения рынка выходного дня с учетом текущей ситуации распространения COVID-19 на территории Псковской области на период до конца 2020 года (планируемые даты проведение ярмарки: 5, 12, 19, 26 декабря 2020 года).