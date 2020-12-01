Общество

Псковские волонтеры получили награду за свой труд

Секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский накануне Дня добровольца 4 декабря наградил благодарственными письмами активистов Псковского волонтерского центра партии за помощь гражданам во время пандемии коронавируса.

«Благодарю Вас за труд, за энергию, за силу воли. Не каждый человек готов в период пандемии коронавируса заниматься волонтерством, подвергая себя опасности»,- отметил Александр Козловский во время награждения.

По его словам, партия в условиях пандемии оказывает реальную поддержку населению, и численность партийцев, готовых помогать, с каждым днем растет. Так, секретарь регионального отделения «Единой России» вручил 5 партийных билетов новым членам партии и пожелал им успешной работы.

Вручение партийных билетов и благодарственных писем прошло с соблюдением всех необходимых санитарных требований, сообщает пресс-служба партии.

Добавим, День добровольца в России отмечается 5 декабря.