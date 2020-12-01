Общество

Как будут «обелять» зарплаты в регионе, рассказал губернатор Псковской области

В администрации области прошло заседание, посвященное вопросам погашения долгов по зарплате перед работниками организаций и предприятий Псковской области. Важной темой совещания стали «серые» зарплаты и обеспечение социальных гарантий жителей области.

«Будем выстраивать механизм по «обелению» заработных плат в регионе в тесном взаимодействии со специалистами налоговой службы, сотрудниками прокуратуры, следственных органов и других ведомств», - подчеркнул глава региона Михаил Ведерников.

Губернатор поручил с особым вниманием рассматривать указанные вопросы на заседании межведомственной комиссии и вести постоянный мониторинг наличия и погашения задолженности в организациях на территории области.