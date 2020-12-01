Общество

80% задолженности по зарплатам в Псковской области сформированы тремя заводами

В администрации области прошло заседание, посвященное вопросам погашения долгов по зарплате перед работниками организаций и предприятий Псковской области.

Как сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, более 80% задолженности в регионе сформировала группа из трех предприятий, на которых 787 сотрудников не получали выплаты.

«В конце ноября вопрос задолженности на одном из проблемных предприятий - «Псковкабель» - удалось полностью решить. Порядка 350 сотрудников получили долгожданную зарплату, - отметил глава региона. - На двух других предприятиях («Псковгеокабель» и «Псковэлектросвар») идет завершающая стадия конкурсного производства. Большая часть торгов уже состоялась, по нескольким лотам аукцион пройдет до конца месяца».

Как сообщил губернатор в своем Инстаграм-аккаунте, в этом году основная часть задолженности будет закрыта, а в начале следующего все долги должны быть выплачены.