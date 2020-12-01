Общество

Брату и сестре-инвалидам, оставшимся без матери, помогли псковичи

Председатель Комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева рассказала о судьбе псковичей, брата и сестры-инвалидов первой группы, оставшихся без матери, отвечая на обращение неравнодушной жительницы города, которое она разместила на портале губернатор.рф.

«В настоящее время социальные работники, закреплённые за Сергеем и Ольгой, продолжают ежедневно выполнять свои обязанности, - сообщила она. - После смерти матери сотрудники Центра принимали активное участие в поиске сиделок, нашли и доставили от благотворителей Сергею многофункциональную кровать с электроприводом, 2 противопролежневых матраца, договорились со спонсором об оплате памперсов на 5 тыс. руб. и покупке блендера, стоимостью 2,5 тыс. рублей».

Она подчеркнула, что семья Ольги и Сергея постоянно находятся на контроле социальных работников ГБУСО «Центр социального обслуживания г. Пскова», которые оказывают социальные услуги (помогают проводить гигиенические процедуры Ольге и Сергею, спускать и поднимать по 4 ступенькам коляску, когда Ольгу вывозят на прогулку и др.).

По информации администрации города Пскова мероприятия по установке подъемной платформы для Сергея и Ольги будет рассмотрен ориентировочно в 2022 году.