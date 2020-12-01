Общество

Псковичка пожаловалась в администрацию президента на долгое ожидание результатов тестов на COVID-19

Жительница Псковской области Галина Гордеева разместила жалобу на длительное отсутствие результатов по мазку на COVID-19 на портале ведерников.рф и продублировала ее в администрацию президента.

Женщина рассказала, что находится на самоизоляции уже 39 дней, с 27 октября. «Пытались вызвать врача из поликлиники № 3, но там никто не брал трубку, - пишет автор обращения. - Ждала, когда придут брать мазок, в надежде на то, что там и врач будет, который назначит лечение. Мазок взяли 29 октября и выписали лекарства на 3000 рублей. Пока ждала результатов мазки от лекарств, лучше не становилось. По-прежнему врачи не звонили и не приходили наблюдать за состоянием».

Когда курс лекарств закончился, женщине не стало лучше, ей пришлось вызывать бригаду скорой помощи. У пациентки обнаружилась пневмония легкой степени (20% поражения).

«Выписали лекарств на 5000 рублей. На мой вопрос про бесплатные лекарства чуть ли не покрутили у виска, - сообщает автор жалобы. - Далее 5 ноября подтвердился тест. 9 и 12 ноября брали повторные мазки. Состояние здоровья пошло на поправку, но результатов нет до сих пор».

Женщина пишет, что у ее семьи, в которой есть двое детей, возникли материальные сложности из-за долгих больничных. «Зарплату получить по больничному не можем, так как он не закрыт, а денег на лекарства было потрачено немало... На работе возмущены таким долгим больничным, ведь везде говорят, что 48 часов!»

Жительница просит разобраться в данной ситуации. «Мы уже абсолютно здоровы, а вынуждены сидеть дома без денег», - возмущается она.