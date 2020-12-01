Общество

Михаил Ведерников: Люди не должны чувствовать себя оставленными на волю судьбы

Глава региона Михаил Ведерников поручил главврачу Псковской городской поликлиники Галине Неваленной усилить работу с больными, находящимися на амбулаторном лечении. Михаил Ведерников подчеркнул, что люди не должны чувствовать себя оставленными на волю судьбы, а должны понимать, что ситуация находится на постоянном мониторинге.

Об этом он заявил в рамках заседания оперативного штаба о мерах по предупреждению распространения COVID-19.

Речь на оперштабе зашла и об актуальных вопросах функционирования системы здравоохранения области в условиях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Так, например, руководитель областной станции скорой помощи Денис Сачков подчеркнул, что служба в настоящее время сталкивается с серьезным кадровым дефицитом. С начала декабря количество вызовов от граждан составляло от 850 до 920 в сутки, при условии, что в настоящее время многие специалисты находятся на больничном.

Денис Сачков обратился к губернатору с предложением изменить учебные планы и организовать перенос практик студентов медицинских колледжей, а также студентов медицинских направлений ПсковГУ на декабрь и январь, а также направить их в случае необходимости в учреждения здравоохранения региона. Губернатор поддержал инициативу и поручил в ближайшее время представить предложения по данному вопросу.