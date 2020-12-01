Общество

Операторы колл-центра региональной службы «122» работают в три смены

В первые сутки работы колл-центр региональной службы «122» обработал 450 звонков граждан. Об этом начальник Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев заявил в пятницу, 4 декабря, в рамках заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Денис Матвеев проинформировал, что региональная служба «122» является единой точкой по приему общих вопросов, связанных с коронавирусной инфекцией: результаты теста на COVID-19 (результаты предоставляются Центром СПИД и региональным Центром гигиены и эпидемиологии), информация об учреждениях здравоохранения региона, консультации для представителей бизнеса. В настоящее время в центре трудятся 10 операторов, при этом их число можно довести до 20.

«Все работает в штатном режиме, в пиковые часы время ожидания составляет до 1 минуты, в течение дня — около 10–15 секунд», — подчеркнул Денис Матвеев и добавил, операторы колл-центра региональной службы «122» работают в три смены. Обращения, которые в автоматическом режиме приняты в ночные часы, операторы обрабатывают днем.

Глава региона прямо во время доклада Дениса Матвеева лично проверил работу колл-центра. «Я только что позвонил на номер „122“. Действительно, в течение 10 секунд робот меня соединил с оператором», — заметил глава региона. Михаил Ведерников добавил, что такая работа позволит звонки структурировать, правильно маршрутизировать.

«Необходимо максимально широко проинформировать население о службе „122“. Помощь необходима многим людям и всем необходимо знать, куда звонить», — отметил Губернатор. Михаил Ведерников поблагодарил всех специалистов, которые работали над созданием колл-центра службы «122» в регионе. «Работа организована качественно», — заметил Михаил Ведерников.

Таким образом, отметил губернатор, что в регионе создана эффективная конструкция взаимодействия с гражданами, потому что они могут позвонить на привычные номера телефонов поликлиник, которые удалось систематизировать, предусмотреть возможность использования многоканальной связи. Как подчеркнул Михаил Ведерников, на создание необходимой инфраструктуры было направлено порядка 4 млн рублей.