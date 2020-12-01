Общество

Населенные пункты в 13 районах Псковской области будут газифицированы

В пятницу, 4 декабря, состоялось совещание губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с генеральным директором «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым в режиме видеоконференцсвязи. Стороны обсудили пилотную программу развития газоснабжения и газификации Псковской области на 2021–2025 годы. В ее рамках запланировано строительство семи газопроводов-отводов с газораспределительными станциями, около 650 км межпоселковых газопроводов. Будут созданы условия для подключения к природному газу населенных пунктов в 13 районах области. Как сообщает пресс-служба администрации региона, ожидается, что общая сумма финансирования составит более 8 млрд рублей. В настоящий момент ведется разработка планов работ на 2021 год, на их реализацию планируется направить порядка 1 млрд рублей.

Исполнение регионом дорожной карты по погашению задолженности за поставленное абонентам «голубое топливо» также стало одной из тем для обсуждения. Сергей Густов положительно оценил усилия администрации Псковской области в данном направлении, к концу года, по оценке гендиректора «Газпром межрегионгаза», регион сможет выйти на необходимые показатели.

Михаил Ведерников в свою очередь заметил, что исполнение обязательств по погашению задолженности регионом — важный аспект участия региона, как в программах газификации, так и программе реконструкции пришкольных стадионов «Газпром — детям». В частности, как отметил глава региона, за 11 месяцев текущего года задолженность теплоснабжающих организаций региона сокращена на порядка 29 млн рублей, уровень расчетов превысил 100%.

Губернатор области в ходе открытого диалога выразил готовность включения специалистов областной администрации и муниципалитетов региона в работу по усилению информационной кампании среди общественности по распространению основных правил безопасности и мер предосторожности при использовании газа в быту. Кроме того, будут сокращены сроки согласования необходимой технической документации, необходимой для подключения абонентов к газопроводам.