Общество

Президент Эстонии находится на самоизоляции из-за контакта с больным коронавирусом

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд находится на самоизоляции из-за контакта 1 декабря с больным коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

«Я считаюсь контактным лицом и поэтому должна оставаться в самоизоляции, согласно инструкциям департамента здоровья», - написала она в Facebook.

Кальюлайд сказала, что чувствует себя хорошо. Она уже сдала тест на коронавирус, который дал отрицательный результат. Все намеченные на следующую неделю встречи президента отменены.

10 ноября Керсти Кальюлайд сообщала, что находится в самоизоляции после контакта с человеком, у которого диагностирован коронавирус.

Ранее в пятницу премьер-министр Эстонии Юри Ратас сообщил, что уйдет на самоизоляцию после контакта с больным коронавирусом 2 декабря.

В Эстонии за последние сутки диагностировано 450 новых случаев заражения коронавирусом. Режим ЧП действовал в стране в связи с пандемией с 13 марта до 17 мая. Общее число инфицированных в Эстонии достигло 13 939, умерли 125 пациентов.