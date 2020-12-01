Общество

Варлаамский сквер и скейт-парк реконструируют в рамках второй очереди работ на улице Леона Поземского

Фото: https://www.instagram.com/storonenkov/

Определен подрядчик на выполнение второй очереди реконструкции улицы Леона Поземского

в городе Пскове от Троицкого моста до границы города Пскова. Работы выполнит ООО «ЭГЛЕ». Начальная (максимальная) цена контракта 275 483 560 рублей. Заключение контракта должно состояться до конца этого года.

Вторая очередь реконструкции включает в себя:

• Улицу Леона Поземского от ул. Набат до ул. Ипподромной включая тротуары, парковочные места, зеленые зоны между тротуарами и зданиями до границ размежеванных участков, пересечения и въезды во дворы;

• благоустройство площадки около здания по Советской набережной, д. 9 (ОКН регионального значения «Дом жилой А.Я. и В.Я. Сафьянщиковых»);

• Реконструкцию Варлаамского сквера, часть улиц Застенной (в границах сквера) и улицы Александра Невского (в границах сквера);

• Реконструкцию сквера Александра Невского (скейт-парк) в границах ул. Леона Поземского, ул. Алмазной и ул. Шоссейной.

Ознакомиться с подробной информацией о госзакупке можно по ссылке >>>