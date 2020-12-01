Общество

В Псковской области малоимущие семьи с детьми и пожилые граждане получат продуктовые наборы

Перспективы развития волонтерского движения на территории Псковской области в период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции обсуждены на расширенном заседании оперативного штаба. Совещание прошло в пятницу, 4 декабря, под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, сообщает пресс-служба региона.

В настоящее время в каждом муниципальном образовании действуют оперативные волонтерские штабы. Региональный центр добровольчества был создан в марте на площадке офиса «Команда 2018», напомнила начальник Управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская. В рамках общероссийской акции #Мывместе гражданам старшего возраста и маломобильным жителям оказывается помощь в покупке и доставке продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости, помощь в оплате счетов за коммунальные услуги и др.

Оперативные штабы в муниципалитетах активно взаимодействуют с центрами социального обслуживания. За период работы штаба, заметила Наталья Плявинская, добровольцами было отработано более 2 тыс заявок, оказана продуктовая помощь более 22 тыс жителям.

Особое внимание Наталья Плявинская обратила на начало работы в Псковской области благотворительного Фонда продовольствия «Русь» — крупнейшего партнера производителей товаров народного потребления, которые по договорам пожертвования на постоянной основе передают свою продукцию в Фонд. После чего формируются продуктовые наборы, которые волонтеры передают для малоимущих семей с детьми и нуждающихся пенсионеров.

«Сейчас отлажена работа по распределению продуктов. В тестовом режиме выдано более 350 наборов. Федеральные руководители высоко оценили работу регионального отделения, и готовы уже в этом месяце направить нам 4,5 тонны продуктов высокого качества, включая молочную продукцию», — заметила Наталья Плявинская. Она подчеркнула, что пока продукты получили только ближайшие к областному центру районы. Тем не менее при поддержке руководства муниципальных образований на местах возможно открытие местных отделений Фонда продовольствия «Русь», что позволит оказать помощь большему числу граждан. Кроме того, фонд готов предоставить продуктовые наборы и в учреждения здравоохранения области, которые специализируются на лечении больных с коронавирусной инфекцией.

Михаил Ведерников поблагодарил Наталью Плявинскую за большую и серьезную работу, которую организовало Управление. «Сформулируйте перечень вопросов, по которым необходима помощь и поддержка», — заметил Губернатор и призвал глав районов организовать работу на местах, а также включить руководителей волонтерских штабов в состав муниципальных оперштабов.