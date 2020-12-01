Общество

Михаил Ведерников прокомментировал ситуацию с дефицитом лекарств в псковских аптеках

Губернатор области Михаил Ведерников прокомментировал ситуацию с дефицитом лекарств в аптеках Псковской области в рамках заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Он подчеркнул, что в условиях стационарного и амбулаторного лечения запасы необходимых препаратов есть. С аптеками ситуация сложнее. Глава региона сослался на результаты рейда, проведенного представителями ОНФ, который выявил негативную динамику.

«Мы отрабатываем этот вопрос с министерством промышленности и торговли для снижения остроты проблемы», - заметил руководитель региона.

Рассказывая о заседании оперштаба на своей странице в Инстаграм, он сообщил, что 12 из 16 лекарств доступны для амбулаторных больных, по всем оставшимся есть терапевтические замены.