Общество

15% работников скорой помощи в Псковской области находятся на больничных

Комментируя сложившуюся ситуацию в здравоохранении региона, губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал ее «непростой», отметив, что она и «не может быть простой в условиях пандемии».

В частности, в настоящее время медики, включая работников Скорой помощи, работают в условиях высочайшей нагрузки. Как сообщил глава региона, по Пскову на одну бригаду приходится 35 вызовов в день при норме в 20. При этом 122 работника находится на больничном по разным причинам, это 15% от общей численности выездных бригад.

Для помощи медикам привлекаются студенты и волонтеры.

«Каждая проблема находится на ежедневном контроле, и даже самые сложные вопросы последовательно решаются», - подчеркнул губернатор.