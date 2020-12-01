Общество

Этим летом детские лагеря Псковской области приняли на 65% меньше детей, чем годом ранее

Летом 2020 года в детских лагерях Псковской области смогли отдохнуть и оздоровиться 4,2 тысячи детей, при этом девочек и мальчиков среди них было практически равное количество. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в территориальном органе Федеральной службы государственной статистики.

По данным Псковстата, в период с июня по август 2020 года в Псковской области оздоровление детей и подростков осуществляли 59 организаций (кроме субъектов малого предпринимательства), более половины из которых (52,5%) функционировали в городской местности.

В Пскове и в Псковском районе функционировало наибольшее число организаций отдыха и оздоровления детей - соответственно 17% и 14% от общего числа организаций.

По сравнению с летней оздоровительной кампанией 2019 года число организаций отдыха детей и их оздоровления уменьшилось на 57,2%, а численность отдохнувших в них за летний период детей - на 64,7%.

Все дети, отдохнувшие летом в организациях отдыха и оздоровления - жители Псковской области.

Различными формами отдыха и оздоровления были охвачены 104 ребенка с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (в 2019 году - 559 детей). Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в летний период 2020 года составила 2,5% от общей численности отдохнувших детей, что на 2,2 процентного пункта ниже, чем за аналогичный период 2019 года.

Воспитанием и уходом за детьми в организациях отдыха детей и их оздоровления занимались 800 педагогических, медицинских и обслуживающих работников, из них педагоги и вожатые - 500 человек (57,9%). В 2020 году в среднем на каждого воспитателя приходилось по 9 детей (как и в 2019 году). За здоровьем детей наблюдали 33 медицинских работника.