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Общество

Псковичка победила в конкурсе «Доброволец России» и может рассчитывать на солидный грант

05.12.2020 09:52|ПсковКомментариев: 0

Екатерина Родина из Псковской области заняла второе место в номинации «Вдохновленные искусством» конкурса «Доброволец России» с проектом «ИгроПсков». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе АНО «Россия - страна возможностей». Екатерина Родина взяла серебро в категории «Старше 18 лет».

Отметим, что команда проекта «ИгроПсков» ведет активную деятельность в сфере расширения возможностей молодежного и подросткового досуга в Псковской области с 2012 года. Были проведены 11 фестивалей настольных игр городского масштаба, более 70 масштабных игротек для детей, подростков и молодежи, более 50 интеллектуальных игр и чемпионатов, интеллектуальные площадки представлены в рамках ряда фестивалей городского и областного масштабов, разработаны более 10 настольных игр по региональной тематике. В мероприятиях проекта на постоянной основе принимают участие более 200 волонтеров.

Добавим, что награждение победителей конкурса «Доброволец России», входящего в президентскую платформу «Россия - страна возможностей», состоялось 4 декабря - в первый день работы марафона #МЫВМЕСТЕ.

Победителей номинации «Вдохновленные искусством» в категориях «От 14 до 17» лет и «Старше 18» наградили заместитель Министра культуры РФ Ольга Ярилова и Народный артист России, художественный руководитель государственного Театра наций, учредитель благотворительных фондов «Артист» и «Жизнь в движении» Евгений Миронов.

«От всей души поздравляю финалистов конкурса «Доброволец России». Номинация «Вдохновленные искусством» - это источник самых лучших волонтерских практик в сфере культуры. В этом году мы получили в два раза больше заявок - их более пяти тысяч. Дорогие волонтеры культуры, вы большие молодцы, поздравляю вас! Вы помогаете учреждениям культуры в организации самых крупных мероприятий, помогаете сохранять объекты культурного наследия, популяризировать народное творчество. Не представляю, что бы мы без вас делали», - обратилась к победителям и лауреатам Ольга Ярилова.

«Вы делаете большое дело, вы - неравнодушные люди, которые взяли на себя очень тяжелую миссию, потому что поддерживать эту широчайшую область - искусство, сохранять памятники - большая ответственность. На ваши плечи легло то, что мы вместе должны сохранить для будущих поколений. Спасибо вам большое за это и за то, что являетесь примером для многих других людей», - поблагодарил победителей номинации Евгений Миронов.

Победители категории «Старше 18 лет» получат гранты до 2 миллионов рублей.

Конкурс «Доброволец России» проводится Федеральным агентством по делам молодежи, Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» и Ассоциацией волонтерских центров при поддержке АНО «Россия - страна возможностей».

Ежегодная церемония награждения финалистов в декабре - это не конечная точка для конкурсантов, а начало нового и насыщенного этапа. На протяжении года лидеры социальных инициатив смогут в рамках участия в программе акселерации проектов конкурса работать с наставниками. Они получают возможность улучшить свои проекты и овладеть эффективными инструментами для личностного и профессионального роста.

Теги: #добровольцы #конкурс #грант
Источник: Псковская Лента Новостей
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