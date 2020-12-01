Общество

С 6 декабря псковичи смогут задать вопрос Путину через мобильное приложение

Специальное приложение к большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, с помощью которого можно задать свой вопрос главе государства, стало доступно для скачивания, но пока работает только в тестовом режиме. Полноценная работа и сбор вопросов стартуют в воскресенье, 6 декабря, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Итоговая пресс-конференция Путина состоится 17 декабря. Президент выйдет на связь из своей резиденции. В этом году пресс-конференция пройдет с элементами прямой линии.

Через приложение «Москва-Путину» россияне смогут задать вопрос в текстовой форме или записать видео. Для этого нужно будет зарегистрироваться, указав имя и телефон для обратной связи. При попытке отправить вопрос появляется сообщение: «В этом году сложная эпидемиологическая обстановка не позволила провести «Прямую линию», поэтому вы можете задать свой вопрос в рамках ежегодной пресс-конференции. Все поступающие от граждан обращения принимаются и обрабатываются волонтерами».

Кроме того, в приложении можно будет посмотреть трансляцию.

Планируется, что Путин выйдет на видеосвязь из резиденции в Ново-Огарево, представители федеральных и зарубежных СМИ будут работать в уже привычном для них зале Центра международной торговли.

Добавляется, что журналисты региональных СМИ смогут участвовать в мероприятии, не выезжая за пределы своего федерального округа: для них будут организованы специальные площадки, а число участников будет ограничено с учетом требований Роспотребнадзора.