Общество

Россиян призвали не пить спиртное 42 дня после вакцинации от COVID-19

Вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге дала рекомендации россиянам, которые решат привиться от коронавируса. По ее словам, поскольку прививка является двухкомпонентной, и процесс формирования иммунитета занимает 42 дня, все это время граждане должны ограничить себя в принятии алкоголя и лекарств, которые угнетают иммунную систему, пишет «МК».

Кроме того, после прививки, по ее словам, следует воздерживаться от посещения мест с большим количеством людей, носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

«Важно в течение 42 дней не заразиться. Вакцинация - это не только защита, но и ответственность. Принимая такое решение, мы должны этим руководствоваться», - обратилась Голикова к россиянам.

Она уточнила, что для вакцинации будут доступны две вакцины «Спутник V» и «Эпиваккорона», которая также будет выпущена в гражданский оборот в декабре. По словам Голиковой, первая вакцина базируется на аденовирусе и вызывает иммунный ответ организма, а вторая обучает иммунную систему распознавать вирус.

Она уточнила, что на первом этапе возможность поставить прививки будет предоставлена группам риска - учителям, медикам, соцработникам, сотрудникам правоохранительных органов и тд. Точный перечень приоритетных категорий в ближайшие дни утвердит Минздрав.