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Общество

Михаил Ведерников поздравил волонтеров Псковской области с Днем добровольца

05.12.2020 10:43|ПсковКомментариев: 1

День добровольца отмечается сегодня, 5 декабря. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к представителям волонтерского движения региона.

«Для жителей нашей страны всегда были характерны щедрость души, готовность к взаимовыручке и способность вместе отвечать на любые вызовы. Но особенно сильно эти качества проявляются в российских добровольцах. На всех широтах и в любых условиях, вы они помогают пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, участвуют в экологических акциях, работают в больницах, приютах и колл-центрах», - цитирует главу региона пресс-служба областной администрации.

Губернатор подчеркнул, что волонтеры всегда готовы протянуть руку помощи тем, кому это необходимо. И период борьбы с новой коронавирусной инфекцией это убедительно доказал.

В качестве яркого примера взаимовыручки Михаил Ведерников привел общероссийскую акцию «Мы вместе», которая объединила сотни тысяч добровольцев всей страны. Только в Псковской области в ней приняли активное участие более 300 человек, которые оказали помощь 22 тысяч жителей региона.

«Искренне благодарю каждого из вас за неравнодушие, сердечность и активную гражданскую позицию. Вы бескорыстно отдаете свои силы и свободное время людям, которые так нуждаются в этой помощи», - заметил он.

Ранее за большой личный вклад в развитие молодежной политики, достижение высоких результатов в реализации общественных проектов на территории области глава региона вручил Почетную грамоту губернатора начальнику управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталье Плявинской.

Напомним, в этом году размер привлеченной грантовой поддержки оказался рекордным. В этом году в конкурсах Фонда президентских грантов и конкурсах Росмолодежи в Псковскую область привлечено более 100 млн рублей. Таким образом, выполнена задача, которую губернатор ранее ставил перед управлением в части привлечения федеральных средств через грантовые конкурсы на реализацию социальной значимых общественных инициатив.

Теги: #добровольцы #праздник #волонтеры
Источник: Псковская Лента Новостей
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