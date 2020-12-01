Общество

Министр просвещения посетил детский сад в Неелово-2

В Псковскую область с рабочим визитом прибыл министр просвещения Сергей Кравцов. Одним из объектов посещения стал филиал «Центр развития ребенка - детский сад «Улыбка» при Моглинской средней общеобразовательной школе Псковского района, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Новый детский сад в Неелово начнет принимать заявки на поступление детей в конце декабря. Все предварительные согласования уже получены. Об этом сообщил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.

Он напомнил, что образовательное учреждение на 270 мест построено в рамках реализации нацпроекта «Демография». Важность нового объекта обусловлена необходимостью решения проблемы очередей, в том числе для жителей района дальнее Завеличье.

По мнению председателя комитета по образованию, значим и тот факт, что сад является структурным подразделением Моглинской школы: подобные образовательные комплексы очень востребованы, потому что процесс обучения и воспитания является непрерывным.

Добавим, что на строительство сада из федерального бюджета было выделено 203 млн рублей.

Александр Седунов подчеркнул, что визит министра просвещения Сергея Кравцов на данный объект, показывает серьезность отношения к реализации значимых проектов, особенно связанных с ликвидацией очередей в детские сады и дает новый дополнительный импульс для строительства новых садов и школ. Повышенное внимание со стороны федеральных властей способствует решению многих проблем, касающихся ремонта приграничной инфраструктуры, закупки нового оборудования.

Министру показали ясельную группу, спортивный и музыкальный залы, а также пищеблок, где все уже оснащено необходимым оборудованием.

Спортивное оборудование опробовал сын министра, который отметил, что оно ему очень понравилось.