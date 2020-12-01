Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Квартирный вопрос
С двух ног в один сапог
75 лет спустя Год памяти и славы
Телефон прямого эфира 56-73-72
Чем помогли малому и среднему бизнесу
Назад в прошлое
Чем больше делается, тем больше хочется
спастись от огня
 
 
 
ещё Общество 01.12.2020 10:520 С 1 декабря предприниматели Пскова могут участвовать в конкурсе на лучшее новогоднее оформление 05.12.2020 11:340 Вопросы горячего школьного питания обсудил псковский губернатор с министром просвещения 05.12.2020 11:270 Новый детский сад в Неелово укомплектован специалистами на 80% 05.12.2020 10:460 Министр просвещения посетил детский сад в Неелово-2 05.12.2020 10:431 Михаил Ведерников поздравил волонтеров Псковской области с Днем добровольца 05.12.2020 10:251 С 6 декабря псковичи смогут задать вопрос Путину через мобильное приложение
 
 
 
Самое популярное 05.12.2020 09:182 Российские модели устроили развратную COVID-вечеринку. ВИДЕО 02.12.2020 10:0016 Вирус атакует: личные истории псковичей 29.11.2020 18:2441 Псковичи испортили новые пешеходные дорожки на улице Кузбасской дивизии 03.12.2020 10:195 Коронные «если»: Инструкция для псковичей, столкнувшихся с COVID-19 30.11.2020 07:0014 Почти 200 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Министр просвещения посетил детский сад в Неелово-2

05.12.2020 10:46|ПсковКомментариев: 0

В Псковскую область с рабочим визитом прибыл министр просвещения Сергей Кравцов. Одним из объектов посещения стал филиал «Центр развития ребенка - детский сад «Улыбка» при Моглинской средней общеобразовательной школе Псковского района, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Новый детский сад в Неелово начнет принимать заявки на поступление детей в конце декабря. Все предварительные согласования уже получены. Об этом сообщил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.

Он напомнил, что образовательное учреждение на 270 мест построено в рамках реализации нацпроекта «Демография». Важность нового объекта обусловлена необходимостью решения проблемы очередей, в том числе для жителей района дальнее Завеличье.

По мнению председателя комитета по образованию, значим и тот факт, что сад является структурным подразделением Моглинской школы: подобные образовательные комплексы очень востребованы, потому что процесс обучения и воспитания является непрерывным.

Добавим, что на строительство сада из федерального бюджета было выделено 203 млн рублей.

Александр Седунов подчеркнул, что визит министра просвещения Сергея Кравцов на данный объект, показывает серьезность отношения к реализации значимых проектов, особенно связанных с ликвидацией очередей в детские сады и дает новый дополнительный импульс для строительства новых садов и школ. Повышенное внимание со стороны федеральных властей способствует решению многих проблем, касающихся ремонта приграничной инфраструктуры, закупки нового оборудования.

Министру показали ясельную группу, спортивный и музыкальный залы, а также пищеблок, где все уже оснащено необходимым оборудованием.

Спортивное оборудование опробовал сын министра, который отметил, что оно ему очень понравилось.

Теги: #детский сад #минпросвещения #Неелово
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Затронул ли вас коронавирус?
В опросе приняло участие 599 человек
05.12.2020, 11:450 Безработные украли трубы и решетки с очистных сооружений в великолукской деревне 05.12.2020, 11:340 Вопросы горячего школьного питания обсудил псковский губернатор с министром просвещения 05.12.2020, 11:270 Новый детский сад в Неелово укомплектован специалистами на 80% 05.12.2020, 11:080 Псковичка пришла в банк с поддельными деньгами
05.12.2020, 10:460 Министр просвещения посетил детский сад в Неелово-2 05.12.2020, 10:431 Михаил Ведерников поздравил волонтеров Псковской области с Днем добровольца 05.12.2020, 10:251 С 6 декабря псковичи смогут задать вопрос Путину через мобильное приложение 05.12.2020, 10:070 Запретить госзакупки иностранной электроники и электрики предложил Минпромторг
05.12.2020, 09:520 Псковичка победила в конкурсе «Доброволец России» и может рассчитывать на солидный грант 05.12.2020, 09:362 Представленную в Пскове сеть постаматов взломали хакеры - открылись тысячи ячеек 05.12.2020, 09:182 Российские модели устроили развратную COVID-вечеринку. ВИДЕО 05.12.2020, 08:591 Псковскую область включили в список регионов без строгих ограничений для туристов
05.12.2020, 08:400 Россиян призвали не пить спиртное 42 дня после вакцинации от COVID-19 05.12.2020, 08:250 Подопечные психоневрологического интерната получили подарки от Службы помощи «Белый цветок» 05.12.2020, 00:352 15% работников скорой помощи в Псковской области находятся на больничных 05.12.2020, 00:291 Факты задержек результатов тестов на COVID в псковских лабораториях оценят правоохранители
05.12.2020, 00:211 Михаил Ведерников прокомментировал ситуацию с дефицитом лекарств в псковских аптеках 05.12.2020, 00:062 Утверждена пятилетняя программа развития газоснабжения и газификации Псковской области 04.12.2020, 23:460 Пик коронавируса в Петербурге прогнозируется на февраль 04.12.2020, 23:234 В Псковской области малоимущие семьи с детьми и пожилые граждане получат продуктовые наборы
04.12.2020, 23:090 Фильм «Дылда» вошел в рейтинг лучших фильмов года по версии критика The New York Times 04.12.2020, 22:290 Президент Эстонии находится на самоизоляции из-за контакта с больным коронавирусом 04.12.2020, 22:013 Сегодня состоялось открытие цепных мостов Острова после реставрации 04.12.2020, 21:494 Анатолий Чубайс получил новую должность
04.12.2020, 21:340 На перекрестке Рижского и Рокоссовского затруднено движение из-за ДТП 04.12.2020, 21:315 Псковичка пожаловалась в администрацию президента на долгое ожидание результатов тестов на COVID-19 04.12.2020, 21:180 Населенные пункты в 13 районах Псковской области будут газифицированы 04.12.2020, 21:030 Варлаамский сквер и скейт-парк реконструируют в рамках второй очереди работ на улице Леона Поземского
04.12.2020, 20:472 Псковские волонтеры получили награду за свой труд 04.12.2020, 20:320 Брату и сестре-инвалидам, оставшимся без матери, помогли псковичи 04.12.2020, 20:145 Михаил Ведерников: Люди не должны чувствовать себя оставленными на волю судьбы 04.12.2020, 20:080 Операторы колл-центра региональной службы «122» работают в три смены
04.12.2020, 20:032 Рост цен на овощи и яйца носит сезонный и прогнозируемый характер - ФАС 04.12.2020, 19:470 Шумный магазин на Рокоссовского навестит полиция 04.12.2020, 19:245 Голикова заявила о замедлении темпа распространения коронавируса в РФ 04.12.2020, 19:110 Жители Печор просят вернуть ярмарки выходного дня
04.12.2020, 19:091 80% задолженности по зарплатам в Псковской области сформированы тремя заводами 04.12.2020, 19:023 Как будут «обелять» зарплаты в регионе, рассказал губернатор Псковской области 04.12.2020, 18:580 «Динозавр» из Опочки борется за звание самой необычной скульптуры России 04.12.2020, 18:430 Лев Шлосберг не снимает с себя ответственности за результаты «Яблока» на выборах 2020 года
04.12.2020, 18:360 Облачная погода без осадков ожидается в субботу в Псковской области 04.12.2020, 18:290 Фотофакт: Троицкий мост в Пскове украсили к Новому году 04.12.2020, 18:250 Загрузка скорых не влияет на незамедлительную помощь пострадавшим в ДТП в Пскове 04.12.2020, 18:120 Флешмоб возле арт-объекта «Россия - начинается здесь» устроили финалистки конкурсов красоты
04.12.2020, 18:040 Трех великолукских разбойников отправили под суд 04.12.2020, 17:511 С начала года в Пскове 14 водителей уехали с места ДТП с пострадавшими 04.12.2020, 17:474 «Акценты» Донецкого: «Проклятие» Чубайса, донос депутата Васильева и судьба Четырех углов 04.12.2020, 17:4610 Интерактив: Кругом столько пустой земли, а власти понадобились наши земли
04.12.2020, 17:4114 500 случаев заражения COVID-19 дополнительно пополнят статистику Псковской области 04.12.2020, 17:315 Ограничительные мероприятия по коронавирусу в Псковской области продлят до 15 января 04.12.2020, 17:220 Мошенники выманивают данные банковских карт под прикрытием «долгов» за ЖКУ 04.12.2020, 17:150 Финансовый эксперт рассказал, как отметить Новый год без особых трат
04.12.2020, 17:034 Всего три нарушения режима самоизоляции выявили псковские полицейские в ноябре 04.12.2020, 16:570 Новый инвестор «Псковкабеля» заявил о полном погашении долгов прежнего собственника 04.12.2020, 16:469 Врачи псковской поликлиники работают ежедневно по 12-14 часов 04.12.2020, 16:427 Лев Шлосберг: На три буквы послали все российское здравоохранение
04.12.2020, 16:330 Денис Сачков: Нагрузка на бригады скорой помощи достигла своего исторического максимума 04.12.2020, 16:310 Цены на повседневные товары ощутимо выросли в России 04.12.2020, 16:247 Почти 3000 пациентов с коронавирусом лечатся в Псковской области амбулаторно 04.12.2020, 16:187 Псковичей могут обязать носить маски и перчатки на ярмарках
04.12.2020, 16:130 50 вспышек коронавируса выявили в этом году в Псковской области 04.12.2020, 16:080 Лестницу к смотровой площадке в Родине восстанавливать не будут 04.12.2020, 16:011 Псковский губернатор: Необходимости в тотальном закрытии школ по-прежнему нет 04.12.2020, 16:010 Терапевт предупредил о возможности тяжелых последствий после массовой вакцинации
04.12.2020, 15:585 31 декабря в Псковской области будет рабочим днем 04.12.2020, 15:570 Введенские храмы Псковской земли 04.12.2020, 15:550 С 11 декабря изменяется расписание движения пригородных автобусов №106 и 126 04.12.2020, 15:504 Часть тестов на коронавирус пропала в Псковской области
04.12.2020, 15:430 «Обратный отсчет» с Львом Шлосбергом. ВИДЕО 04.12.2020, 15:401 Прощание с директором Псковской школы-интерната Лидией Овсяковой состоится 6 декабря 04.12.2020, 15:350 Великолучанин получил бронзовую медаль в чемпионате России по боксу 04.12.2020, 15:251 Бизнес с душком
04.12.2020, 15:250 Встречу с кандидатами на выборы в органы муниципальной власти провели в реготделении «Единой России» 04.12.2020, 15:250 Псковичам предлагают отправить письмо Деду Морозу 04.12.2020, 15:152 Менее месяца осталось у представителей бизнеса до отмены ЕНВД 04.12.2020, 15:070 Пскович выиграл в лотерее более 2 млн рублей
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.