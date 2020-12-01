Общество

Вопросы горячего школьного питания обсудил псковский губернатор с министром просвещения

В рамках рабочего визита в новый детский сад в Неелово-2 министр просвещения РФ Сергей Кравцов задал губернатору Псковской области Михаил Ведерникову вопрос об обеспеченности псковских школьников горячим питанием, отметив, что в целом на госуслугах можно увидеть позитивные отклики по данной теме, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Глава региона сообщил, что на данный момент поднят вопрос об увеличении суммы, заложенной на горячее питание, которая долгое время не индексировалась. Он подчеркнул, что по возможности регион увеличит эту сумму, чтобы меню предусматривало все блюда, необходимые для рациона детей разных возрастов.

Кроме того, Михаил Ведерников отметил, что в настоящее время в Псковской области стараются выйти по максимуму на такой уровень организации питания, чтобы приготовление пищи осуществлялось непосредственно в школах. Однако в сельских учебных заведениях дети зачастую учатся в одном месте, а столовая находится через дорогу. В таких случаях ставится вопрос о пристройке или организации крытого перевода между школой и пищеблоком.

Губернатор рассказал министру, что недавно состоялась встреча с потенциальным инвестором, который предложил проект, позволяющий в перспективе системно подойти к решению проблемы обеспечения школ качественными продуктами. Инвестор рассматривает возможность приобрести земли сельхозназначения, благодаря чему появится возможность производить натуральные продукты, включая молоко, и напрямую поставлять их в учебные заведения.

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«Этот проект интересен, так как организации, выигрывающие в области конкурс на поставку продуктов для школ, не всегда справляются с задачей: среди ингредиентов попадаются недопустимые для питания детей, например, пальмовое масло. Благодаря инвестпроекту школы смогут получать качественные продукты по сниженной себестоимости», - заявил Михаил Ведерников.