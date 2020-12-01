Названы номинации и призы конкурса красоты «Мисс Псков 2020»

Стало известно, какие призы получат победительницы в номинациях 16-го сезона конкурса красоты «Мисс Россия - Мисс Псков 2020». Организаторы сообщили Псковской Ленте Новостей, что продумали достаточное количество номинаций и заявили, надеются, что без приза не останется ни одна финалистка.
Для финалисток и победительниц конкурса красоты «Мисс Псков 2020» красивые букеты приготовила торговая сеть «Мир цветов», которая не первый год поддерживает конкурс.
Мисс Псков 2020 традиционно получит сертификат от продюсерского центра «Королев продакшн» на 100 тысяч рублей, а также сертификат от мехового ателье Светланы Шумейко, стоимость которого - 3 тысячи рублей. Кроме того, победительнице вручат годовой абонемент на посещение аквапарка «Акваполис», сертификат на 3 тысячи рублей от ресторана «Инжир» и сертификат на 6 часов игры от псковской Академии тенниса.
Призы победительницы в номинации «Мисс Псков гран-при» следующие: сертификат на 35 тысяч рублей от продюсерского центра «Королев продакшн», сертификат на 1час игры от псковской Академии тенниса, абонемент на месяц в аквапарк «Акваполис», сертификат от мехового ателье Светланы Шумейко, стоимость которого - 3 тысячи рублей.
«Мисс Псковская область» получит следующие подарки: День Шоппинга в ТК «Пик60» в рамках проекта «Модная революция» стоимостью 10 тысяч рублей, сертификат на 3 часа игры от псковской Академии тенниса, , сертификат от мехового ателье Светланы Шумейко, стоимость которого - 3 тысячи рублей и сертификат на 3 тысячи рублей от ресторана «Инжир»
Вице-Мисс Псков 2 место получит сертификат на 5 тысяч рублей от магазина Serginnetti, месячный абонемент в аквапарк «Акваполис».
Третьему месту - еще одной Вице-Мисс Псков - достанется сертификат на 3 тысячи рублей от магазина Fashion Hause, месячный абонемент в аквапарк «Акваполис».
Для победительницы в номинации «Мисс зрительских симпатий» приготовили сертификат от «SPA-центр отеля Old Estate Hotel & SPA****», сертификат на 35 тысяч рублей от продюсерского центра «Королев продакшн».
Дополнительные номинации и призы:
Кроме того, все участницы конкурса получат сертификаты от магазина Mango, месячный сертификат на занятия в школу танцев Dance Family, сертификат в кафе 3/17 на Октябрьском 36, скидку 50% на приглашение Деда Мороза и Снегурочки на дом, сертификат на натяжные потолки на сумму 5000 руб., карту гостя аквапарка «Акваполис», подарки от магазина «Доммо», косметические наборы от AVON, фирменный журнал, именной настенный календарь и диплом финалистки.
Напомним, финал «Мисс Псков 2020» состоится 6 декабря, в онлайн-формате.
Организаторы конкурса красоты благодарят спонсоров и партнеров за сотрудничество и помощь в организации мероприятия.