Общество

Названы номинации и призы конкурса красоты «Мисс Псков 2020»

Стало известно, какие призы получат победительницы в номинациях 16-го сезона конкурса красоты «Мисс Россия - Мисс Псков 2020». Организаторы сообщили Псковской Ленте Новостей, что продумали достаточное количество номинаций и заявили, надеются, что без приза не останется ни одна финалистка.

Для финалисток и победительниц конкурса красоты «Мисс Псков 2020» красивые букеты приготовила торговая сеть «Мир цветов», которая не первый год поддерживает конкурс.

Сеть магазинов «Мир цветов» - это всегда красивые цветы: Корытово, Яна Райниса 53, Юбилейная 2а, Ижорского Батальона 6б, Максима Горького 31а/7, телефон доставки 8 (8112) 444-555.

Мисс Псков 2020 традиционно получит сертификат от продюсерского центра «Королев продакшн» на 100 тысяч рублей, а также сертификат от мехового ателье Светланы Шумейко, стоимость которого - 3 тысячи рублей. Кроме того, победительнице вручат годовой абонемент на посещение аквапарка «Акваполис», сертификат на 3 тысячи рублей от ресторана «Инжир» и сертификат на 6 часов игры от псковской Академии тенниса.

Призы победительницы в номинации «Мисс Псков гран-при» следующие: сертификат на 35 тысяч рублей от продюсерского центра «Королев продакшн», сертификат на 1час игры от псковской Академии тенниса, абонемент на месяц в аквапарк «Акваполис», сертификат от мехового ателье Светланы Шумейко, стоимость которого - 3 тысячи рублей.

«Мисс Псковская область» получит следующие подарки: День Шоппинга в ТК «Пик60» в рамках проекта «Модная революция» стоимостью 10 тысяч рублей, сертификат на 3 часа игры от псковской Академии тенниса, , сертификат от мехового ателье Светланы Шумейко, стоимость которого - 3 тысячи рублей и сертификат на 3 тысячи рублей от ресторана «Инжир»

Вице-Мисс Псков 2 место получит сертификат на 5 тысяч рублей от магазина Serginnetti, месячный абонемент в аквапарк «Акваполис».

Третьему месту - еще одной Вице-Мисс Псков - достанется сертификат на 3 тысячи рублей от магазина Fashion Hause, месячный абонемент в аквапарк «Акваполис».

Для победительницы в номинации «Мисс зрительских симпатий» приготовили сертификат от «SPA-центр отеля Old Estate Hotel & SPA****», сертификат на 35 тысяч рублей от продюсерского центра «Королев продакшн».

Дополнительные номинации и призы:

Победительница в номинации «Мисс Интернет» получит сертификат на посещение SPA-центра отеля Old Estate Hotel & SPA**** от агентства полного цикла «Городской формат».

«Мисс спонсорских симпатий» достанется карта на месяц от клуба «Супер - Фитнес».

Приз «Мисс талант» - сертификат на посещение картинг-центра Pit Stop.

Приз «Мисс Renault» - сертификат на посещение Spa-центра.

Мисс фото - сертификат от кафе «Вкус и Цвет».

Мисс Make Up - сертификат на услуги от официального визажиста и мастера по прическам - Марины Тращенковой.

Мисс Beauty Queen - сертификат от клуба Nata Inn Grill & Dance.

Мисс Псковитянка - сертификат от кафе «Вкус и Цвет»

Мисс Бикини - достанется карта на месяц от клуба «Супер - Фитнес».

Кроме того, все участницы конкурса получат сертификаты от магазина Mango, месячный сертификат на занятия в школу танцев Dance Family, сертификат в кафе 3/17 на Октябрьском 36, скидку 50% на приглашение Деда Мороза и Снегурочки на дом, сертификат на натяжные потолки на сумму 5000 руб., карту гостя аквапарка «Акваполис», подарки от магазина «Доммо», косметические наборы от AVON, фирменный журнал, именной настенный календарь и диплом финалистки.

Напомним, финал «Мисс Псков 2020» состоится 6 декабря, в онлайн-формате.

Организаторы конкурса красоты благодарят спонсоров и партнеров за сотрудничество и помощь в организации мероприятия.