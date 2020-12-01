Общество

Михаил Ведерников заручился поддержкой Минпросвета в развитии псковского образования

Состоялась рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова, который прибыл в регион сегодня, 5 декабря. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области, открывая встречу, глава региона поблагодарил Сергея Кравцова за поддержку, которую министерство оказывает области в вопросах развития образования.

В первую очередь речь на встрече зашла о необходимости реконструкции общеобразовательных школ на приграничных территориях - в Печорском, Пыталовском, Себежском и Гдовском районах. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности поддержать регион в модернизации социальной инфраструктуры приграничных муниципальных образований.

Михаил Ведерников отметил, что на реконструкцию существующих школ и строительство новых пристроек необходимо направить порядка 1,5 млрд рублей. На проектную документацию планируется направить около 100 млн рублей. «Ожидаем, что в 2021 году эту работу можно начать и в 2022-2023 годах привести школы в порядок. Это позволит более качественно выполнить и еще оно поручение президента - обеспечить горячим питанием школьников», - заметил губернатор.

Сергей Кравцов заверил, что знаком с вопросом, и уточнил, что в ближайшее время на площадке ведомства будут детально рассмотрены все аспекты реализации этих проектов. «Со следующего года в рамках поручения президента у нас начинается программа, связанная со строительством школ. Дополнительно к 250 млрд рублей из федерального бюджета мы привлекаем еще 250 млрд рублей по ГЧП. Это позволит построить по этой программе не 300, а 600 школ. Мы поможем вам установить взаимодействие, чтобы можно было построить в регионе не одну или две школы, а больше», - заметил министр просвещения.

Михаил Ведерников и Сергей Кравцов также обсудили планы по строительству в Пскове двух учреждений образования в следующем году. Губернатор обратил внимание, что общеобразовательные школы на 800 и 350 мест планируется возвести в районах, где наиболее динамично ведется жилищное строительство. Сергей Кравцов подчеркнул, что важно осуществлять контроль не только с начала возведения объектов, но и с момента разработки проектно-сметной документации, чтобы в дальнейшем не было сбоев по срокам.

Говоря о комплексной работе по созданию комфортных условий для учащихся и педагогов, Михаил Ведерников заметил, что власти региона одновременно двигаются по двум направлениям - строительство новых учреждений и приведение в нормативное состояние уже действующих школ. Например, небольших сельских школ. «Когда ребенок учится в современной школе, где бы она ни находилась - в городе или на селе, - это сказывается не только на качестве образования, но и формируется другое мировоззрение, меняются подходы ко всему, в том числе и профессиональной сфере», - заметил глава региона.

Сергей Кравцов согласился с Михаилом Ведерниковым и сообщил, что в рамках национального проекта «Образование» со следующего года начнется поставка в сельские школы учебного специализированного оборудования. «Все 27 тысяч сельских школ по всей стране, в том числе и в Псковской области, будут обеспечены современным оборудованием для физики, химии, биологии. Работа в этом направлении будет идти до конца 2024 года. Мы должны обеспечить качественное образование любому школьнику, где бы он ни учился», - заявил министр и добавил, что будет продолжена и работа по повышению квалификации учителей.

Отдельные слова благодарности губернатор высказал за реализацию проекта «Точки роста». Всего в Псковской области функционирует 49 таких площадок. В следующем году запланировано еще открытие 30. «Это как раз то, чего так ждали сельские школы. Это хороший импульс детям, чтобы они стремились к чему-то новому», - отметил Глава региона. «Мы продолжим эту работу», - заверил Сергей Кравцов.

Еще одно направление, на котором остановились участники встречи, - воспитательная работа в системе образования. «Принят соответствующий закон, и воспитание вернулось в школы. Помимо того, чтобы ребенок был обучен и здоров, важно воспитать в нем те нравственные качества, которые позволят быть успешным в жизни, идти вперед, уважать свою малую и большую Родину, семейные ценности», - заметил Сергей Кравцов. Он поблагодарил Михаила Ведерникова за активную работу в части развития воспитательной работы в школах и призвал продолжать реализацию программ воспитательной работы на таком же уровне.