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Общество

В Псковской области подвели итоги акции «Воинский подвиг глазами детей»

05.12.2020 13:27|ПсковКомментариев: 0

Областная культурно-патриотическая акция для детей и подростков «Воинский подвиг глазами детей», организатором которой является Псковский областной центр народного творчества, завершена. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по культуре.

Акция прошла в дистанционном формате с участием патриотических клубов, поисковых отрядов, отрядов Юнармии, любительских объединений Псковской области. Участниками были предоставлены творческие презентации в форме эссе, видеороликов, слайд-презентаций, фотовыставок о своей работе.

В 2020 году в акции «Воинский подвиг глазами детей» приняли участие 12 отрядов из 9 районов области (всего 675 человек):

  • Патриотический клуб «Стрела» Башовского сельского Дома культуры Локнянского района, рук. Макарова Н. В. Презентация «Память сердца».
  • Пыталовская районная общественная организация «Рубеж», рук. Михайлова О. В. Презентация «1945-2020 Мы помним, мы гордимся!».
  • Отряд Юнармии им. С. А. Лобазкина МБОУ «Гавровская СШ» Пыталовского района, рук. Солдатенков А.И Презентация «Памяти героев Отчизны будем достойны!»
  • «Юнармейское движение Островского района» МБУ ДО «ДДТ им К. И. Назаровой», рук. Петрова Г.В., Зернов И. П. Презентация «Воинский подвиг глазами детей».
  • Патриотический отряд «Память» им. С. Михайлова МОУ «Новоржевская средняя школа», рук. Семенова Г. А. Презентация «Память хранят молодые»
  • «Отряд Юнармии им. Героя Советского Союза В. В. Смирнова» МБОУ СОШ № 5 г. Невель, рук. Савин Е. В. Видео-презентация «Я люблю тебя, моя Россия! Я служу тебе, моя Россия!».
  • Военно-патриотическое любительское объединение «Юные Велесовцы» Ущицкого Дома культуры Куньинского района, рук. Белугина Л. Ф. Презентация «Военно-патриотические мероприятия клуба „Юные Велесовцы“ в честь 75-летия Великой Победы».
  • Клуб «Патриот» Жижицкого Дома культуры Куньинского района, рук. Попова О. С. Презентация «Работа клуба „Патриот“ в 2020 году».
  • Военно-патриотический клуб «Пламя» МБУК «Дедовичский районный центр досуга», рук. Филиппова Т. В. Видео-презентация «Воинский подвиг глазами детей».
  • Любительское объединение «Возрождение» МОУ «Черневская СОШ», МБУ «Центр досуга и культуры» Гдовского района, рук. Болушева Е.Н., Богданова Е. Г. Презентация «Рота, шагнувшая в вечность».
  • Юнармейский отряд МОУ «Першенская СШ» Великолукского района, рук. Минженкова Т. А. Презентация «Мы помним! Мы гордимся!».
  • Юнармейский отряд МОУ «Булынинская СШ» Великолукского района, рук. Вылеталина Н. П. Видео-презентация «Юнармия - это семья».

Все участники акции отмечены специальными дипломами, благодарственными письмами и тематическими сувенирами с логотипом 75-летия Победы.

Патриотические клубы Псковской области на протяжении года принимали участие в различных районных, областных, всероссийских акциях, смотрах, турнирах, тематических концертах, организовали встречи с ветеранами боевых действий, знакомились с героями-земляками, участвовали в исследовательской и поисковой работе, проводили Уроки мужества, занимались благоустройством братских захоронений и волонтерской работой. Что соответствует основной задаче проекта «Воинский подвиг глазами детей», а именно развитие, поощрение и объединение инициатив подростков в изучении героического прошлого своего края и пропаганда здорового, активного образа жизни.

Важной составляющей проекта «Воинский подвиг глазами детей» стал концерт участников областного фестиваля творчества молодежи «Память хранят молодые». Это творческие коллективы и индивидуальные исполнители культурно-досуговых учреждений области в возрасте от 7 до 35 лет.

Концерт транслировался 4 декабря на официальном сайте и YouTube канале Центра народного творчества. Зрители увидели более 20 концертных номеров, среди которых песни патриотического характера, авторские стихи о героях-земляках, стихи о Родине, о подвиге русского солдата, а также хореографические постановки.

«Патриотическое воспитание у детей и подростков по сей день является актуальной темой, ведь это не только воспитание любви к родителям, близким, к своей малой родине, городу, к своей Отчизне. Оно было бы неполным, если не знакомить детей с героическими подвигами соотечественников в различных войнах, с великими полководцами, с событиями Великой Отечественной войны. Посредством творчества дети и молодежь выражают свое отношение к событиям прошлого, что является главным в реализации проекта «Воинский подвиг глазами детей», - отметили в региональном комитете по культуре.

Теги: #память #патриотизм #акция #75 лет Победы #год памяти и славы
Источник: Псковская Лента Новостей
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