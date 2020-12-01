Общество

В Псковской области подвели итоги акции «Воинский подвиг глазами детей»

Областная культурно-патриотическая акция для детей и подростков «Воинский подвиг глазами детей», организатором которой является Псковский областной центр народного творчества, завершена. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по культуре.

Акция прошла в дистанционном формате с участием патриотических клубов, поисковых отрядов, отрядов Юнармии, любительских объединений Псковской области. Участниками были предоставлены творческие презентации в форме эссе, видеороликов, слайд-презентаций, фотовыставок о своей работе.

В 2020 году в акции «Воинский подвиг глазами детей» приняли участие 12 отрядов из 9 районов области (всего 675 человек):

Патриотический клуб «Стрела» Башовского сельского Дома культуры Локнянского района, рук. Макарова Н. В. Презентация «Память сердца».

Пыталовская районная общественная организация «Рубеж», рук. Михайлова О. В. Презентация «1945-2020 Мы помним, мы гордимся!».

Отряд Юнармии им. С. А. Лобазкина МБОУ «Гавровская СШ» Пыталовского района, рук. Солдатенков А.И Презентация «Памяти героев Отчизны будем достойны!»

«Юнармейское движение Островского района» МБУ ДО «ДДТ им К. И. Назаровой», рук. Петрова Г.В., Зернов И. П. Презентация «Воинский подвиг глазами детей».

Патриотический отряд «Память» им. С. Михайлова МОУ «Новоржевская средняя школа», рук. Семенова Г. А. Презентация «Память хранят молодые»

«Отряд Юнармии им. Героя Советского Союза В. В. Смирнова» МБОУ СОШ № 5 г. Невель, рук. Савин Е. В. Видео-презентация «Я люблю тебя, моя Россия! Я служу тебе, моя Россия!».

Военно-патриотическое любительское объединение «Юные Велесовцы» Ущицкого Дома культуры Куньинского района, рук. Белугина Л. Ф. Презентация «Военно-патриотические мероприятия клуба „Юные Велесовцы“ в честь 75-летия Великой Победы».

Клуб «Патриот» Жижицкого Дома культуры Куньинского района, рук. Попова О. С. Презентация «Работа клуба „Патриот“ в 2020 году».

Военно-патриотический клуб «Пламя» МБУК «Дедовичский районный центр досуга», рук. Филиппова Т. В. Видео-презентация «Воинский подвиг глазами детей».

Любительское объединение «Возрождение» МОУ «Черневская СОШ», МБУ «Центр досуга и культуры» Гдовского района, рук. Болушева Е.Н., Богданова Е. Г. Презентация «Рота, шагнувшая в вечность».

Юнармейский отряд МОУ «Першенская СШ» Великолукского района, рук. Минженкова Т. А. Презентация «Мы помним! Мы гордимся!».

Юнармейский отряд МОУ «Булынинская СШ» Великолукского района, рук. Вылеталина Н. П. Видео-презентация «Юнармия - это семья».

Все участники акции отмечены специальными дипломами, благодарственными письмами и тематическими сувенирами с логотипом 75-летия Победы.

Патриотические клубы Псковской области на протяжении года принимали участие в различных районных, областных, всероссийских акциях, смотрах, турнирах, тематических концертах, организовали встречи с ветеранами боевых действий, знакомились с героями-земляками, участвовали в исследовательской и поисковой работе, проводили Уроки мужества, занимались благоустройством братских захоронений и волонтерской работой. Что соответствует основной задаче проекта «Воинский подвиг глазами детей», а именно развитие, поощрение и объединение инициатив подростков в изучении героического прошлого своего края и пропаганда здорового, активного образа жизни.

Важной составляющей проекта «Воинский подвиг глазами детей» стал концерт участников областного фестиваля творчества молодежи «Память хранят молодые». Это творческие коллективы и индивидуальные исполнители культурно-досуговых учреждений области в возрасте от 7 до 35 лет.

Концерт транслировался 4 декабря на официальном сайте и YouTube канале Центра народного творчества. Зрители увидели более 20 концертных номеров, среди которых песни патриотического характера, авторские стихи о героях-земляках, стихи о Родине, о подвиге русского солдата, а также хореографические постановки.

«Патриотическое воспитание у детей и подростков по сей день является актуальной темой, ведь это не только воспитание любви к родителям, близким, к своей малой родине, городу, к своей Отчизне. Оно было бы неполным, если не знакомить детей с героическими подвигами соотечественников в различных войнах, с великими полководцами, с событиями Великой Отечественной войны. Посредством творчества дети и молодежь выражают свое отношение к событиям прошлого, что является главным в реализации проекта «Воинский подвиг глазами детей», - отметили в региональном комитете по культуре.