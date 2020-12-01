В Псковской области подвели итоги акции «Воинский подвиг глазами детей»

Областная культурно-патриотическая акция для детей и подростков «Воинский подвиг глазами детей», организатором которой является Псковский областной центр народного творчества, завершена. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по культуре.
Акция прошла в дистанционном формате с участием патриотических клубов, поисковых отрядов, отрядов Юнармии, любительских объединений Псковской области. Участниками были предоставлены творческие презентации в форме эссе, видеороликов, слайд-презентаций, фотовыставок о своей работе.
В 2020 году в акции «Воинский подвиг глазами детей» приняли участие 12 отрядов из 9 районов области (всего 675 человек):
Все участники акции отмечены специальными дипломами, благодарственными письмами и тематическими сувенирами с логотипом 75-летия Победы.
Патриотические клубы Псковской области на протяжении года принимали участие в различных районных, областных, всероссийских акциях, смотрах, турнирах, тематических концертах, организовали встречи с ветеранами боевых действий, знакомились с героями-земляками, участвовали в исследовательской и поисковой работе, проводили Уроки мужества, занимались благоустройством братских захоронений и волонтерской работой. Что соответствует основной задаче проекта «Воинский подвиг глазами детей», а именно развитие, поощрение и объединение инициатив подростков в изучении героического прошлого своего края и пропаганда здорового, активного образа жизни.
Важной составляющей проекта «Воинский подвиг глазами детей» стал концерт участников областного фестиваля творчества молодежи «Память хранят молодые». Это творческие коллективы и индивидуальные исполнители культурно-досуговых учреждений области в возрасте от 7 до 35 лет.
Концерт транслировался 4 декабря на официальном сайте и YouTube канале Центра народного творчества. Зрители увидели более 20 концертных номеров, среди которых песни патриотического характера, авторские стихи о героях-земляках, стихи о Родине, о подвиге русского солдата, а также хореографические постановки.
«Патриотическое воспитание у детей и подростков по сей день является актуальной темой, ведь это не только воспитание любви к родителям, близким, к своей малой родине, городу, к своей Отчизне. Оно было бы неполным, если не знакомить детей с героическими подвигами соотечественников в различных войнах, с великими полководцами, с событиями Великой Отечественной войны. Посредством творчества дети и молодежь выражают свое отношение к событиям прошлого, что является главным в реализации проекта «Воинский подвиг глазами детей», - отметили в региональном комитете по культуре.