Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
С двух ног в один сапог
Квартирный вопрос
Назад в прошлое
75 лет спустя Год памяти и славы
спастись от огня
Чем помогли малому и среднему бизнесу
Чем больше делается, тем больше хочется
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 01.12.2020 10:520 С 1 декабря предприниматели Пскова могут участвовать в конкурсе на лучшее новогоднее оформление 05.12.2020 14:110 Автоволонтеры возят врачей на вызовы к пациентам в Пскове и Великих Луках 05.12.2020 13:270 В Псковской области подвели итоги акции «Воинский подвиг глазами детей» 05.12.2020 12:460 Михаил Ведерников заручился поддержкой Минпросвета в развитии псковского образования 05.12.2020 12:240 Этим летом детские лагеря Псковской области приняли на 65% меньше детей, чем годом ранее 05.12.2020 12:030 Названы номинации и призы конкурса красоты «Мисс Псков 2020»
 
 
 
Самое популярное 05.12.2020 09:182 Российские модели устроили развратную COVID-вечеринку. ВИДЕО 02.12.2020 10:0016 Вирус атакует: личные истории псковичей 29.11.2020 18:2441 Псковичи испортили новые пешеходные дорожки на улице Кузбасской дивизии 03.12.2020 10:195 Коронные «если»: Инструкция для псковичей, столкнувшихся с COVID-19 30.11.2020 07:0014 Почти 200 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Автоволонтеры возят врачей на вызовы к пациентам в Пскове и Великих Луках

05.12.2020 14:11|ПсковКомментариев: 0

Активисты волонтерского центра партии «Единая Россия» в Пскове возят участковых врачей городских поликлиник на вызовы пациентов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, 11 волонтеров на своих машинах на этой неделе доставили к более 150 пациентам терапевтов псковской поликлиники на ул. Кузнецкой и педиатров детских поликлиник на ул. Кузнецкой, Петровской и Алтаева.

В Великих Луках автоволонтеры также возят терапевтов и педиатров городских поликлиник к больным. К движению автоволонтерства присоединился депутат Великолукской городской Думы, заместитель главы города Великие Луки, руководитель местного совета сторонников партии «Единая Россия» Николай Андросович. Он на своем личном автомобиле возил фельдшера терапевтического отделения городской поликлиники №2 Ирину Петрову на вызовы к пациентам.

Заведующая данным лечебным учреждением Татьяна Целищева выразила благодарность всем волонтерам, которые в данное непростое время оказывают помощь медикам.

«Сегодня в рядах волонтеров, много неравнодушных великолучан. Мы, медики, чувствуем поддержку, и это придает нам дополнительные силы», - отметила она.

По словам руководителя Псковского регионального волонтерского центра партии, секретаря регионального отделения «Единой России», депутата Госдумы Александра Козловского, с весны этого года и по настоящее время активисты регионального волонтерского центра проводят большую работу помощи нуждающимся людям.

«Волонтеры раздают гражданам средства индивидуальной защиты, помогают гражданам, находящимся на самоизоляции, поддерживают медиков. Ежедневно добровольцы доставляют продукты и лекарства пожилым гражданам, возят врачей поликлиник на вызовы к больным, консультируют людей по телефону», - подчеркнул он.

Численность волонтерского центра в Псковской области с каждым месяцем растет. На сегодняшний день сотни жителей Псковской области готовы оказывать помощь друг другу. К акциям волонтерского центра «Единой России» подключаются общественники, предприниматели, политики и неравнодушные жители области.

Напомним, в Псковской области работает горячая линия волонтерского центра «Единой России»: 8-800-444-07-13, которая ежедневно принимает заявки от граждан. На этой неделе в волонтерские центры партии за помощью и консультациями обратились более 200 человек.

 
Теги: #добровольцы #здравоохранение #волонтеры #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Затронул ли вас коронавирус?
В опросе приняло участие 609 человек
05.12.2020, 14:450 В Порховском районе водитель сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП 05.12.2020, 14:280 На спекулятивное поведение фармкомпаний в условиях пандемии указали в ФАС 05.12.2020, 14:110 Автоволонтеры возят врачей на вызовы к пациентам в Пскове и Великих Луках 05.12.2020, 13:440 Неоднократно судимый школьник убил собственную бабушку
05.12.2020, 13:270 В Псковской области подвели итоги акции «Воинский подвиг глазами детей» 05.12.2020, 13:081 Выборский рубеж 05.12.2020, 12:460 Михаил Ведерников заручился поддержкой Минпросвета в развитии псковского образования 05.12.2020, 12:412 Не путать рецидив с повторным заражением коронавирусом призвали в Роспотребнадзоре
05.12.2020, 12:240 Этим летом детские лагеря Псковской области приняли на 65% меньше детей, чем годом ранее 05.12.2020, 12:030 Названы номинации и призы конкурса красоты «Мисс Псков 2020» 05.12.2020, 11:450 Безработные украли трубы и решетки с очистных сооружений в великолукской деревне 05.12.2020, 11:340 Вопросы горячего школьного питания обсудил псковский губернатор с министром просвещения
05.12.2020, 11:270 Новый детский сад в Неелово укомплектован специалистами на 80% 05.12.2020, 11:080 Псковичка пришла в банк с поддельными деньгами 05.12.2020, 10:460 Министр просвещения посетил детский сад в Неелово-2 05.12.2020, 10:431 Михаил Ведерников поздравил волонтеров Псковской области с Днем добровольца
05.12.2020, 10:253 С 6 декабря псковичи смогут задать вопрос Путину через мобильное приложение 05.12.2020, 10:071 Запретить госзакупки иностранной электроники и электрики предложил Минпромторг 05.12.2020, 09:520 Псковичка победила в конкурсе «Доброволец России» и может рассчитывать на солидный грант 05.12.2020, 09:363 Представленную в Пскове сеть постаматов взломали хакеры - открылись тысячи ячеек
05.12.2020, 09:182 Российские модели устроили развратную COVID-вечеринку. ВИДЕО 05.12.2020, 08:591 Псковскую область включили в список регионов без строгих ограничений для туристов 05.12.2020, 08:400 Россиян призвали не пить спиртное 42 дня после вакцинации от COVID-19 05.12.2020, 08:250 Подопечные психоневрологического интерната получили подарки от Службы помощи «Белый цветок»
05.12.2020, 00:352 15% работников скорой помощи в Псковской области находятся на больничных 05.12.2020, 00:291 Факты задержек результатов тестов на COVID в псковских лабораториях оценят правоохранители 05.12.2020, 00:211 Михаил Ведерников прокомментировал ситуацию с дефицитом лекарств в псковских аптеках 05.12.2020, 00:063 Утверждена пятилетняя программа развития газоснабжения и газификации Псковской области
04.12.2020, 23:460 Пик коронавируса в Петербурге прогнозируется на февраль 04.12.2020, 23:234 В Псковской области малоимущие семьи с детьми и пожилые граждане получат продуктовые наборы 04.12.2020, 23:090 Фильм «Дылда» вошел в рейтинг лучших фильмов года по версии критика The New York Times 04.12.2020, 22:290 Президент Эстонии находится на самоизоляции из-за контакта с больным коронавирусом
04.12.2020, 22:013 Сегодня состоялось открытие цепных мостов Острова после реставрации 04.12.2020, 21:496 Анатолий Чубайс получил новую должность 04.12.2020, 21:340 На перекрестке Рижского и Рокоссовского затруднено движение из-за ДТП 04.12.2020, 21:315 Псковичка пожаловалась в администрацию президента на долгое ожидание результатов тестов на COVID-19
04.12.2020, 21:180 Населенные пункты в 13 районах Псковской области будут газифицированы 04.12.2020, 21:030 Варлаамский сквер и скейт-парк реконструируют в рамках второй очереди работ на улице Леона Поземского 04.12.2020, 20:473 Псковские волонтеры получили награду за свой труд 04.12.2020, 20:320 Брату и сестре-инвалидам, оставшимся без матери, помогли псковичи
04.12.2020, 20:145 Михаил Ведерников: Люди не должны чувствовать себя оставленными на волю судьбы 04.12.2020, 20:080 Операторы колл-центра региональной службы «122» работают в три смены 04.12.2020, 20:032 Рост цен на овощи и яйца носит сезонный и прогнозируемый характер - ФАС 04.12.2020, 19:470 Шумный магазин на Рокоссовского навестит полиция
04.12.2020, 19:245 Голикова заявила о замедлении темпа распространения коронавируса в РФ 04.12.2020, 19:110 Жители Печор просят вернуть ярмарки выходного дня 04.12.2020, 19:091 80% задолженности по зарплатам в Псковской области сформированы тремя заводами 04.12.2020, 19:023 Как будут «обелять» зарплаты в регионе, рассказал губернатор Псковской области
04.12.2020, 18:580 «Динозавр» из Опочки борется за звание самой необычной скульптуры России 04.12.2020, 18:430 Лев Шлосберг не снимает с себя ответственности за результаты «Яблока» на выборах 2020 года 04.12.2020, 18:360 Облачная погода без осадков ожидается в субботу в Псковской области 04.12.2020, 18:290 Фотофакт: Троицкий мост в Пскове украсили к Новому году
04.12.2020, 18:250 Загрузка скорых не влияет на незамедлительную помощь пострадавшим в ДТП в Пскове 04.12.2020, 18:120 Флешмоб возле арт-объекта «Россия - начинается здесь» устроили финалистки конкурсов красоты 04.12.2020, 18:040 Трех великолукских разбойников отправили под суд 04.12.2020, 17:511 С начала года в Пскове 14 водителей уехали с места ДТП с пострадавшими
04.12.2020, 17:475 «Акценты» Донецкого: «Проклятие» Чубайса, донос депутата Васильева и судьба Четырех углов 04.12.2020, 17:4610 Интерактив: Кругом столько пустой земли, а власти понадобились наши земли 04.12.2020, 17:4114 500 случаев заражения COVID-19 дополнительно пополнят статистику Псковской области 04.12.2020, 17:315 Ограничительные мероприятия по коронавирусу в Псковской области продлят до 15 января
04.12.2020, 17:220 Мошенники выманивают данные банковских карт под прикрытием «долгов» за ЖКУ 04.12.2020, 17:150 Финансовый эксперт рассказал, как отметить Новый год без особых трат 04.12.2020, 17:034 Всего три нарушения режима самоизоляции выявили псковские полицейские в ноябре 04.12.2020, 16:570 Новый инвестор «Псковкабеля» заявил о полном погашении долгов прежнего собственника
04.12.2020, 16:469 Врачи псковской поликлиники работают ежедневно по 12-14 часов 04.12.2020, 16:427 Лев Шлосберг: На три буквы послали все российское здравоохранение 04.12.2020, 16:330 Денис Сачков: Нагрузка на бригады скорой помощи достигла своего исторического максимума 04.12.2020, 16:310 Цены на повседневные товары ощутимо выросли в России
04.12.2020, 16:247 Почти 3000 пациентов с коронавирусом лечатся в Псковской области амбулаторно 04.12.2020, 16:187 Псковичей могут обязать носить маски и перчатки на ярмарках 04.12.2020, 16:130 50 вспышек коронавируса выявили в этом году в Псковской области 04.12.2020, 16:080 Лестницу к смотровой площадке в Родине восстанавливать не будут
04.12.2020, 16:011 Псковский губернатор: Необходимости в тотальном закрытии школ по-прежнему нет 04.12.2020, 16:010 Терапевт предупредил о возможности тяжелых последствий после массовой вакцинации 04.12.2020, 15:585 31 декабря в Псковской области будет рабочим днем 04.12.2020, 15:570 Введенские храмы Псковской земли
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.