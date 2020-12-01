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Автоволонтеры возят врачей на вызовы к пациентам в Пскове и Великих Луках

Активисты волонтерского центра партии «Единая Россия» в Пскове возят участковых врачей городских поликлиник на вызовы пациентов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, 11 волонтеров на своих машинах на этой неделе доставили к более 150 пациентам терапевтов псковской поликлиники на ул. Кузнецкой и педиатров детских поликлиник на ул. Кузнецкой, Петровской и Алтаева.

В Великих Луках автоволонтеры также возят терапевтов и педиатров городских поликлиник к больным. К движению автоволонтерства присоединился депутат Великолукской городской Думы, заместитель главы города Великие Луки, руководитель местного совета сторонников партии «Единая Россия» Николай Андросович. Он на своем личном автомобиле возил фельдшера терапевтического отделения городской поликлиники №2 Ирину Петрову на вызовы к пациентам.

Заведующая данным лечебным учреждением Татьяна Целищева выразила благодарность всем волонтерам, которые в данное непростое время оказывают помощь медикам.

«Сегодня в рядах волонтеров, много неравнодушных великолучан. Мы, медики, чувствуем поддержку, и это придает нам дополнительные силы», - отметила она.

По словам руководителя Псковского регионального волонтерского центра партии, секретаря регионального отделения «Единой России», депутата Госдумы Александра Козловского, с весны этого года и по настоящее время активисты регионального волонтерского центра проводят большую работу помощи нуждающимся людям.

«Волонтеры раздают гражданам средства индивидуальной защиты, помогают гражданам, находящимся на самоизоляции, поддерживают медиков. Ежедневно добровольцы доставляют продукты и лекарства пожилым гражданам, возят врачей поликлиник на вызовы к больным, консультируют людей по телефону», - подчеркнул он.

Численность волонтерского центра в Псковской области с каждым месяцем растет. На сегодняшний день сотни жителей Псковской области готовы оказывать помощь друг другу. К акциям волонтерского центра «Единой России» подключаются общественники, предприниматели, политики и неравнодушные жители области.

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Напомним, в Псковской области работает горячая линия волонтерского центра «Единой России»: 8-800-444-07-13, которая ежедневно принимает заявки от граждан. На этой неделе в волонтерские центры партии за помощью и консультациями обратились более 200 человек.