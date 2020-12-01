Общество

Псковским школьникам предлагают принять участие в олимпиаде «На страже экономики»

Нижегородская академия МВД России объявляет о проведении Всероссийской олимпиады школьников «На страже экономики». К участию приглашаются учащиеся 8-11 классов. Задания формируются с учетом школьной программы по общеобразовательному предмету «Обществознание», рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Олимпиада проводится в целях укрепления престижа службы в оперативных и следственных подразделениях по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями МВД России, вовлечения гражданской молодежи в процессы социального противодействия экономическим и коррупционным преступлениям, популяризации государственной службы, а также выявления школьников, обладающих необходимыми знаниями, умениями, навыками и проявляющих интерес к дальнейшей работе в органах внутренних дел.

Олимпиада проводится в два этапа: отборочный (заочное интернет-тестирование) и заключительный (решение заданий на базе академии).

Победители и призеры олимпиады будут награждены дипломами, сертификатами и ценными подарками.