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Общество

Новый год в каждом доме - Путин пообещал подумать, как это сделать в условиях пандемии

05.12.2020 15:15|ПсковКомментариев: 0

Президент России Владимир Путин пообещал подумать о поддержке акции «Новый год - в каждый дом». Об этом он сказал в субботу на встрече с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России-2020», сообщает ТАСС.

«Я посмотрю, что можно сделать в вашем случае конкретно, но и сам подумаю, как сделать так, чтобы Новый год был в каждом доме, несмотря на известные ограничения, связанные с пандемией», - подчеркнул глава государства. Смирнов рассказал, что в рамках акции добровольцы приходят в дома детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также других категорий, например, детей медиков, и поздравляют их в образах Дедов Морозов.

Глава государства заметил, что такая деятельность производит впечатление не только на детей, но и на самих волонтеров. «Когда люди получают такое искреннее удовлетворение от того, чем они занимаются, и идут с этим по жизни, они по-настоящему счастливые люди и живут полноценной жизнью, - сказал президент. - И как жаль, что бывают те, кто не может испытать этого удовлетворения от того, чем они занимаются, от самой жизни».

Путин отметил, что волонтерство наполняет смыслом жизнь самих добровольцев. «Вы получаете от этого внутреннее удовлетворение, вы по-настоящему счастливые люди, - добавил он. - И те, кто еще к вам не присоединился, они все должны понять и ощутить, что вот это стремление помочь другому человеку нас самих обогащает, насыщает нашу жизнь истинным смыслом и содержанием, делает ее полноценной».

Как отметил президент, настоящая добровольческая деятельность может идти только от сердца и невозможна лишь ради каких-то отчетов.

Теги: #добровольцы #Новый год #волонтеры
Источник: Псковская Лента Новостей
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