Конкурсантки «Миссис Псков 2020» получат более 200 призов и подарков

Для участниц финального шоу 11-го ежегодного конкурса красоты и таланта «Миссис Псков 2020» приготовлены 25 номинаций, в том числе 5 основных и более 200 призов и подарков, общим номиналом стоимости сертификатов и подарков около 300 000 руб. Подарки и призы предоставлены организаторами, спонсорами и меценатами проекта, рассказали Псковской Ленте Новостей организаторы конкурса.
Миссис Псков 2020 получит: сертификат от продюсерского центра «Королев продакшн» на 100 тысяч рублей, сертификат на посещение SPA-центра отеля Old Estate Hotel & SPA**** от агентства «Городской формат». Кроме того, победительнице вручат годовой абонемент на посещение аквапарка «Акваполис», сертификат на 3 тысячи рублей от ресторана «Инжир» и сертификат на 6 часов игры от псковской Академии тенниса.
Призы победительницы в номинации «Миссис Псков гран-при» следующие: сертификат на 35 тысяч рублей от продюсерского центра «Королев продакшн», сертификат на 1 час игры от псковской Академии тенниса, абонемент на месяц в аквапарк «Акваполис».
Миссис Псковская область 2020 получит следующие подарки: День шоппинга в ТК «Пик60» в рамках проекта «Модная революция» стоимостью 10 тысяч рублей, сертификат на 3 часа игры от псковской Академии тенниса и сертификат на 3 тысячи рублей от ресторана «Инжир».
Первая Вице-Миссис Псков 2020 получит: получит сертификат на 5 тысяч рублей от магазина «Serginnetti»и месячный абонемент в аквапарк «Акваполис».
Второй Вице-Миссис Псков 2020 - достанется сертификат на 3 тысячи рублей от магазина «Fashion Hause» и месячный абонемент в аквапарк «Акваполис».
Для победительницы в номинации «Миссис зрительских симпатий» приготовили сертификат от «SPA-центр отеля Old Estate Hotel & SPA****», сертификат на 35 тысяч рублей от продюсерского центра «Королев продакшн».
Дополнительно:
Кроме того, все участницы конкурса получат сертификаты от магазина Mango, месячный сертификат на занятия в школу танцев «Dance Family» , Сертификат в кафе 3/17 на Октябрьском 36, скидка 50% на приглашение Деда Мороза и Снегурочки на дом, Сертификат на натяжные потолки на сумму 5000 руб., карту гостя аквапарка "Акваполис», подарки от магазина «ДОММО», косметические наборы от «AVON», фирменый журнал, именной настенный календарь и диплом финалистки.
Для финалисток и победительниц конкурса красоты «Миссис Псков 2020» красивые букеты приготовила торговая сеть «Мир цветов», которая не первый год поддерживает конкурс!
Напомним, финал «Миссис Псков 2020» состоится 6 декабря, в онлайн-формате.
Организаторы конкурса красоты благодарят спонсоров и партнеров за сотрудничество и помощь в организации мероприятия.