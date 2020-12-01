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Общество

Конкурсантки «Миссис Псков 2020» получат более 200 призов и подарков

05.12.2020 17:01|ПсковКомментариев: 0

Для участниц финального шоу 11-го ежегодного конкурса красоты и таланта «Миссис Псков 2020» приготовлены 25 номинаций, в том числе 5 основных и более 200 призов и подарков, общим номиналом стоимости сертификатов и подарков около 300 000 руб. Подарки и призы предоставлены организаторами, спонсорами и меценатами проекта, рассказали Псковской Ленте Новостей организаторы конкурса.

Миссис Псков 2020 получит: сертификат от продюсерского центра «Королев продакшн» на 100 тысяч рублей, сертификат на посещение SPA-центра отеля Old Estate Hotel & SPA**** от агентства «Городской формат». Кроме того, победительнице вручат годовой абонемент на посещение аквапарка «Акваполис», сертификат на 3 тысячи рублей от ресторана «Инжир» и сертификат на 6 часов игры от псковской Академии тенниса.

Призы победительницы в номинации «Миссис Псков гран-при» следующие: сертификат на 35 тысяч рублей от продюсерского центра «Королев продакшн», сертификат на 1 час игры от псковской Академии тенниса, абонемент на месяц в аквапарк «Акваполис».

Миссис Псковская область 2020 получит следующие подарки: День шоппинга в ТК «Пик60» в рамках проекта «Модная революция» стоимостью 10 тысяч рублей, сертификат на 3 часа игры от псковской Академии тенниса и сертификат на 3 тысячи рублей от ресторана «Инжир».

Первая Вице-Миссис Псков 2020 получит: получит сертификат на 5 тысяч рублей от магазина «Serginnetti»и месячный абонемент в аквапарк «Акваполис».

Второй Вице-Миссис Псков 2020 - достанется сертификат на 3 тысячи рублей от магазина «Fashion Hause» и месячный абонемент в аквапарк «Акваполис».

Для победительницы в номинации «Миссис зрительских симпатий» приготовили сертификат от «SPA-центр отеля Old Estate Hotel & SPA****», сертификат на 35 тысяч рублей от продюсерского центра «Королев продакшн».

Дополнительно:

  • Миссис интернет-голосование получит: получит сертификат от клуба Nata Inn Grill & Dance и сертификат от мехового ателье Светланы Шумейко, стоимость которого - 10 тысяч рублей.
  • «Миссис спонсорских симпатий» достанется карта на месяц от клуба «Супер - Фитнес» и сертификат от клуба Nata Inn Grill & Dance .
  • Миссис бизнес-вумен получит: сертификат от мехового ателье Светланы Шумейко, стоимость которого - 10 тысяч рублей.
  • Миссис талант получит: сертификат от мехового ателье Светланы Шумейко, стоимость которого - 10 тысяч рублей для создания «Фэмели стиля со своим ребенком»
  • Миссис лучшая хозяйка получит: сертификат на 5000 руб. от магазина «M-Style shoes»
  • Миссис грация наградят сертификатом от мехового ателье Светланы Шумейко, стоимость которого - 10 тысяч рублей.
  • Миссис Fashion Hause получит: сертификат номиналом 3000 руб. от магазина FASHION HAUSE
  • Для миссис Mango приготовлен сертификат на 5000 руб. в магазин Mango
  • Миссис фото получит: сертификат от мехового ателье Светланы Шумейко, стоимость которого - 5 тысяч рублей.
  • Для миссис очарование приготовили сертификат на услуги от официального визажиста и мастера по прическам - Марины Тращенковой.
  • В номинации миссис мастер-шеф будут вручены три ленты трем победительницам. Каждая из них получит сертификат в кафе «Вкус и цвет».
  • Миссис обаяние получит: сертификат от мехового ателье Светланы Шумейко, стоимость которого - 5 тысяч рублей.
  • Миссис топ-модель наградят сертификатом номиналом 3000 руб. от магазина Fashion Hause.
  • Миссис Спорт достанется карта на месяц от клуба «Супер - Фитнес».
  • В номинации миссис достояние Пскова будут вручены три ленты трем победительницам. Каждая из них получит сертификат в картинг-центр Pit Stop.

Кроме того, все участницы конкурса получат сертификаты от магазина Mango, месячный сертификат на занятия в школу танцев «Dance Family» , Сертификат в кафе 3/17 на Октябрьском 36, скидка 50% на приглашение Деда Мороза и Снегурочки на дом, Сертификат на натяжные потолки на сумму 5000 руб., карту гостя аквапарка "Акваполис», подарки от магазина «ДОММО», косметические наборы от «AVON», фирменый журнал, именной настенный календарь и диплом финалистки.

Для финалисток и победительниц конкурса красоты «Миссис Псков 2020» красивые букеты приготовила торговая сеть «Мир цветов», которая не первый год поддерживает конкурс!

Сеть магазинов «Мир цветов» - это всегда красивые цветы: Корытово, Яна Райниса 53, Юбилейная 2а, Ижорского Батальона 6б, Максима Горького 31а/7, телефон доставки 8 (8112) 444-555 — выбирайте тот магазин, который рядом с вами.

Напомним, финал «Миссис Псков 2020» состоится 6 декабря, в онлайн-формате.

Организаторы конкурса красоты благодарят спонсоров и партнеров за сотрудничество и помощь в организации мероприятия.

 
Теги: #конкурс #красота #миссис псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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