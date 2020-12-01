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В псковской коммерческой клинике рассказали о результатах тестирования на COVID-19

Псковская клиника «Профессор» подсчитала количество проведенных тестов на коронавирус нового типа. Как сообщила «МК в Пскове» главный врач клиники, доцент ПсковГУ, кандидат медицинских наук Елена Аверьянова, в период с 25 ноября 4 декабря научно-практическим медицинским центром «Профессор» было взято 353 анализа на COVID-19 методом ПЦР.

Исследования выполнены на базе лабораторий «Хеликс», «Гемотест», «Лабстори». Выявлено 39 положительных результатов, что составило 11% к общему количеству анализов.



Фото: "МК в Пскове"

По клинической симптоматике: по результатам статистической обработки анонимных опросных листов 37,4% пациентов отмечали ухудшение самочувствия в течение последней недели: в виде общей слабости и недомогания 17,8%, умеренной головной боли - 11,2%. Оставшиеся 9,4% отмечали общий дискомфорт, нарушение сна, снижение аппетита.

Добавим, исследования на COVID-19 выполнялись пациентам с нормальной температурой тела, без клинических признаков ОРВИ.

Руководитель отдела продаж петербургской лаборатории «Гемотест» Евгения Анохина (именно туда, в Санкт-Петербург, в частности, отправляются пробы на COVID-19 из псковской клиники «Профессор») заверила, что контаминация, либо загрязнение проб в лаборатории исключено. Представитель лаборатории отметила, что они располагают новейшим оборудованием, в функционировании которого люди практически не принимают участия.

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Ранее главный санитарный врач региона Александр Нестерук заявил о том, что коммерческие лаборатории региона выявляют неправдоподобно много заболевших. Это обстоятельство он объяснил тем, что из-за отсутствия автоматизированных систем в коммерческих лабораториях может происходить контаминация (иначе говоря, «заражение») проб.