В России продлили на январь выдачу бесплатных лекарств заболевшим коронавирусом

Правительство России продлило на январь выдачу бесплатных лекарств заболевшим коронавирусом, которые лечатся амбулаторно. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
«Правительство поддержало продление и обеспечение за счет федерального бюджета на январь лекарственными препаратами, пока сохраняется напряженность», - цитирует министра РИА Новости.
Он выразил надежду, что комплекс мероприятий, который проводят российские власти, приведет к снижению прироста заболевающих коронавирусом в стране.