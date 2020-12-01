Общество

Как псковский студент в шведскую тюрьму угодил

Кажется, в этой истории есть все: дерзкая юность, любовная подоплека, «свободолюбивая» Европа, оптовая наркоторговля, хакерство, терроризм и даже арабская кухня. Корреспондент Псковской Ленты Новостей выяснил, как бывший воспитанник псковского ГУСЭ Илья загремел в шведскую тюрьму.

Связь по мобильнику. Из динамика - щелчок зажигалки: слышно, как пламя обрамляет конфорку.

«Чтобы брокколи получилась хрустящей, ее нужно варить именно 8 минут, а лишь потом жарить…», - рвется баритон из трубки. Его источник - Илья Д., или как прозвали псковские знакомые - Эстонец. Собеседник уверяет: иногда, чтобы переплюнуть яства кулинарных шоу, хватит и пары-тройки продуктов. Подходящие рецепты же вынес из шведской тюрьмы. Недавно он отметил 4 года как вышел на свободу.

«Там прекрасно кормили: огромные сочные куски говядины, свиные ребра, стейки, сыры, салаты, масла, джемы, «Летящий Якоб», холодильники с кранами, где сколько угодно молока. А местный фасолевый суп готовлю до сих пор, - ностальгирует Илья. - Когда сдружился с марокканским наркоторговцем и ливанским террористом - научился и арабской кухне…».



«Летящий Якоб» - шведское блюдо: кусочки курицы, запеченные в соусе чили, с бананами и беконом.

Источник: olgark.blogspot.com

В пенитенциарных учреждениях центральной Скандинавии Илья отбывал почти 3 года. Если его «похождения» проецировать на УК РФ – цифра вырастит раз в 5.

Как безобидный вояж

Эта история будто бы соскользнула со страниц бульварного блокбастера. Начинается осенью 2013 года: абитуриент поступает на таможенника в псковский филиал Санкт-Петербуржского государственного университета сервиса и экономики (ГУСЭ).

Врезка: В Псковской области живут родственники Ильи - в местных вузах он учился и раньше. В 2009 году - на менеджера-экономиста в Псковском политехническом институте. А спустя пару лет - на психолога в Псковском государственном университете. Бросил и то, и то – говорит, «задолбало».

«Когда поступил в ГУСЭ - уехал на родину, в Таллин, где устроился в фирму отца заниматься электрикой. Тогда он много пил и пьяным разбил мою «тачку» - Volkswagen Passat B5: так влетел, что колеса по сторонам… Батя оказался в порядке, что слава богу, но машина… Еще и с девушкой хотелось жить беззаботно… В общем, понадобилась крупная сумма. Многие скажут, это не причины куда-то впутываться, но мое счастье - в деньгах: хорошо, когда они есть. Поэтому откликнулся на своевременное предложение знакомого: через Голландию, Данию, Швецию, Норвегию возить кат…».

Со слов исследователей, кат - африкано-азиатский кустарник семейства бересклетовых. По психостимулирующему воздействию напоминает амфетамины. Регулярное употребление ведут к зависимости и патологии. Эти кустарники легальны в некоторых странах Африки, Азии и Европы, но в России - запрещены: психоактивный компонент растения - катинон - в «Перечне наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров». По УК РФ, уголовная ответственность наступает с 0,2 грамма.

«Все выглядело как безобидный вояж. Много где в Западной Европе такая наркота с юридической стороны необременительна. За полтонны «условкой» отделывались. Да и доставка - не больше 17 часов. В эту часть света кат в банановых листьях - для сохранности - шел из Африки, через Лондон», - рассказал Илья.

Сомалийский транзит

Когда Илья соглашается стать курьером, знакомый сводит его с подельниками в Бельгии: сомалийцами, курирующими траффик и в соседних странах.

«Сомалийцы - гостеприимные. Тесно пересекался с четырьмя. Главный - 45-летний Хасан - знал английский, по которому у меня «отлично». То есть могли общаться, хоть этот псих и орал постоянно. Но было нестрашно: в целом не парило, как пойдет жизнь. Так, на все подписываюсь. И, чтобы быть в курсе дел, сначала еду как пассажир, сопровождаю перевозчика: из Голландии в Стокгольм, через Данию. В нашем минивэне - около 70 коробок. В каждой - 50 букетов ката. Если в рублях, за букет - дозу - в Норвегии давали 900, а в Швеции - 500. Добираемся нормально: таможня не проверяет. Водитель получает «штуку» евро, а я - за участие - сотку. Но дальше веду уже я…».

Когда в следующий раз Илья везет букеты - в новогоднюю ночь - в Германии нарывается на полицейских.

«Копы останавливают «тачку» - мой подельник выпрыгивает из нее и бежит в дремучие бременские леса, а меня задерживают. Товар изымают. Из-за этого случая сомалийцы прерывают европейские поставки. Но немецкий закон не так суров, и уже через сутки - до суда - я гоню отдыхать в Данию, где за большие грехи - меленькие сроки в почти бесконтрольных тюрьмах», - поделился собеседник.

Крупный сюрприз

Спустя пару недель траффик возобновляют - Илья вновь соглашается на транзит: «полтонны ката». Но не предполагает, что этот выезд по знакомому маршруту - последний.

«Помню, мчу, сам жую ту траву - взбодрился. Впереди - километрах в пяти - сомалийский кортеж, который «маякнет», если на пути патруль. Но подельники молчат - по Эресуннскому мосту добираемся до Швеции. И вдруг на горизонте - чертовы синие огоньки: копы по мою душу! Нагоняют! Спрашивают, что везу. Говорю как есть: все равно проверят. Секунда, и меня вдавливают в машину. На запястьях - наручники».

Так, Илья попадает в первую шведскую камеру - приграничную, временного содержания: на несколько суток до суда по мере пресечения.

«Там от старых стен разит рвотой. Ты - один, без сигарет. Из еды - бутерброды в пластиковой тарелке... Вызывают к следователю. Тот намекает: «Уверен, что вез лишь кат?». Думаю, что за потуги разговорить? И тут меня ошарашивают: в машине нашли 4 килограмма «бошек» (соцветий конопли, - ред.) и 300 граммов героина - крупный размер. Я в ступоре! Подстава… С потрохами сдаю сомалийцев!».

В объективах и сенсорах

Тогда суд отправляет Илью по одиночным камерам шведских СИЗО. Сначала в вековую тюрьму ближайшего Мальме. А через пару недель - на 2 месяца в Хельсингборг.



Одна из камер Nytt kriminalvardshus prison - той самой тюрьмы в Хельсингборге.

Источник: svenskakyrkan.se

«Шведские «одиночки» в основном однотипные: 3,5 на 2 метра. Цвет - бежевый или ближе к салатовому. Свет с улицы падает сквозь оконное стекло за решеткой. Но в Хельсингборге - современнее: новый высокотехнологичный изолятор. Стены там - металлические: можно заметки на магнитики вешать. Нет форточек, лишь кондиционеры - зэки вялые из-за нехватки кислорода, не могут мыслить трезво, снижается риск побега. Охрана же открывает двери чипом или из головного центра. Кругом сенсоры: даже чтобы «толчок» в камере смыть - нужно над датчиком рукой провести. Каждый ярус под прицелом полусотни видеокамер. Перемещаешься по этажам на лифте. На последнем - комната для прогулки: дышишь свежим воздухом под расчерченным решеткой небом».



Nytt kriminalvardshus prison. Источник: hd.se

Здесь в прогулочный час заключенные занимаются на новых тренажерах. Нагрузка - не больше 50 килограммов, «чтобы не перекачались и не раскидали тюремщиков». Также могут выкурить 2 сигареты, которые ежедневно выдает охрана.

«На пачку уходило 5 евро из выданных 10 - еженедельная выплата попавшимся иностранцам. Так курю и думаю: скоро свобода. С этой мыслью встаю со шконки, рядом умываюсь в раковине и смотрю 23-дюймовый «телек», ем макароны с сардельками, пью кофе... Адвокат уверяет, что грозит максимум до 2 лет, а отсижу - по их законам - на треть меньше: будто бы остаются считанные месяцы…».

Алексей Назаров

Продолжение следует