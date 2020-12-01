Общество

За два дня работы колл-центр службы «122» обработал 500 обращений псковичей

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил сегодня, 5 декабря, колл-центр региональной службы «122», где обрабатываются обращения граждан по вопросам, связанным с COVID-19, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Начальник управления цифрового развития и связи региональной Администрации Денис Матвеев рассказал губернатору об организации работы операторов и установленном программном обеспечении. Обрабатывая обращение, волонтеры загружают данные в систему и в случае необходимости передают информацию в профильные структуры. Система мониторинга по принципу светофора помогает отслеживать обработку звонков.

В колл-центре также создана база данных по исследованиям на наличие COVID-19. В нее поступают результаты тестирования из регионального Центра СПИД, Центра гигиены и эпидемиологии. Все они, по словам Дениса Матвеева, находятся в закрытом доступе, поэтому риск раскрыть персональные данные отсутствует.

Михаил Ведерников поинтересовался, какое количество обращений за предыдущий день поступило в колл-центр, а также какой процент из них составляют непрофильные звонки. Денис Матвеев отметил, что 4 декабря выдалось напряженным, операторы обработали более 260 звонков. Большая их часть была перенаправлена в колл-центры поликлиник, число непрофильных обращений за сутки - около 15.

«Операторы работают сменами по 4 часа, начиная с восьми утра. С восьми вечера включается робот, который фиксирует все звонки. Эти данные операторы обрабатывают утром», - отметил начальник профильного управления.

О работе колл-центров поликлиник региона рассказала председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко. Она отметила, что в настоящее время они работают исправно, в том числе и в районных учреждениях.

В ходе визита глава региона спросил у волонтеров, как они приняли решение работать в колл-центре, что еще им необходимо для комфортной работы. Волонтеры отметили, что их привело сюда желание помогать жителям региона. По итогам общения Михаил Ведерников поручил организовать для добровольцев зону кофе-брейка, чтобы те во время работы могли делать небольшие перерывы для отдыха. Поручение было исполнено в течение нескольких часов после визита губернатора.

Во время осмотра помещения колл-центра Глава региона положительно оценил то, как организована работа центра, в первую очередь со стороны технического оснащения.

В завершение губернатор поблагодарил добровольцев за их труд. «Может быть, вы даже не до конца осознаете, насколько важную задачу выполняете. Решение, которое сейчас найдено, позволит разрядить ситуацию, сделать так, чтобы каждый человек, которому нужна помощь или консультация, смог ее получить. Сейчас это крайне важно», - отметил Михаил Ведерников и добавил, что при необходимости корректировки работы центра администрация региона будет стараться максимально быстро решать такие вопросы.

Отметим, колл-центр региональной службы «122» работает в полноценном режиме двое суток. За это время обработано в общей сложности более 500 обращений жителей региона.