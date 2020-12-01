Общество

В Великих Луках 12 классов закрыты на карантин из-за коронавируса

Из-за распространения коронавирусной инфекции в Великих Луках закрыто 12 классов в пяти школах. У 22 школьников подтвержден COVID-19, а 306 учащихся находятся на самоизоляции как контактные. Об этом рассказал глава Великих Лук Николай Козловский в еженедельном видеообращении в соцсети Instagram.

Он также уточнил, что по заболеваемости ОРВИ в городе на Ловати закрыто 11 классов.

Глава города отметил, что динамика распространения коронавирусной инфекции в Великих Луках остается на уровне прошлой недели и составляет от 40 до 50 случаев в сутки.

«Ситуация остается напряженной, и это добавляет свои сложности. Прежде всего остается высокой нагрузка на коечный фонд многофункционального медицинского центра в Великих Луках (филиала Псковской инфекционной больницы). Принято решение об увеличении коечного фонда в великолукском филиале. Для этого из Пскова поступило 50 койкомест», - поделился градоначальник.

«Впереди новогодние праздники, чтобы не встречать их в условиях жестких противовирусных ограничений необходимо строго соблюдать санитарные правила и требования Роспотребнадзора: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, мыть руки, дезинфицировать и проветривать помещения, при первых симптомах ОРВИ обращаться к врачу», - заключил Николай Козловский.