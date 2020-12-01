Общество

Николай Козловский ответил на жалобы великолучан о потемках в городе

В еженедельном видеообращении в соцсети Instagram глава Великих Лук Николай Козловский ответил на жалобы горожан, которые касаются освещения улиц города.



Источник: wikimapia

Градочначальник отметил, что на протяжении нескольких последних лет администрация города ведет плановую замену освещения на энергосберегающее: меняются сами светильники, перегоревшие лампы, выполняются заявки горожан. Однако в прошлом году городские власти столкнулась с недобросовестным поставщиком, который поставил некачественную продукцию, несоответствующую техническим параметрам.

«Эта продукция была возвращена, контракт расторгнут. Был объявлен новый конкурс, но все это заняло время, и это время мы безвозвратно потеряли. Сегодня мы пытаемся наверстать упущенное. На сегодняшний день администрация муниципалитета проводит переговоры с руководством Южных электрических сетей МРСК, чтобы выполнить эти работы», - отметил глава Великих Лук.

Он уточнил, что уже закуплен 331 светодиодный светильник мощностью 100 Ватт. «Я считаю, что в ближайшее время вопрос по освещению города уже не будет стоять так остро», - заключил Николай Козловский.