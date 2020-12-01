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Общество

Эксперты рассказали, сколько мандаринов можно съесть в день без ущерба для здоровья

05.12.2020 18:41|ПсковКомментариев: 0

Врачи и диетологи предупреждают: приближающийся Новый год может быть опасным для несдержанных гурманов. Дело в том, что именно в эту предпраздничную пору многие из нас каждый день начинают сталкиваться с соблазном поглотить гору мандаринов, а делать этого нельзя категорически, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.

Несмотря на то, что специалисты считают мандарины достаточно полезными цитрусовыми (в них очень много витамина С при низкой калорийности), объедаться даже такими полезными фруктами может быть опасно.

«Четыре мандарина, - заявила врач-диетолог НМИЦ эндокринологии Минздрава России, кандидат медицинских наук Фатима Дзгоева, - Больше даже не думайте есть».

При этом людям с обострением болезней желудочно-кишечного тракта, а также с аллергическими реакциями, мандарины вообще противопоказаны, напомнила врач.

Ее коллега, врач-терапевт, диетолог, заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева в свою очередь отметила, что мандарины лучше всего есть с белыми прожилками. По ее словам, клетчатка, которая в них содержится, поможет нормализовать процесс усвоения углеводов.

Добавим, что эксперты также указывают, что качество мандаринов невозможно определить по запаху и наличию листиков. Вместо этого специалисты посоветовали обращать внимание на цвет и форму плодов. По их словам, они должны быть оранжевого или оранжево-красного цвета и не иметь черных пятен. Кроме того, фрукт должен быть приплюснут либо с небольшим бугорком.

Теги: #здоровое питание
Источник: Псковская Лента Новостей
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