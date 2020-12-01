Общество

Как работает региональная служба «122», рассказал губернатор

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в соцсети Instagram рассказал, как работает региональная служба «122».

Он напомнил, что по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией, можно позвонить по короткому номеру 122 или 8-800-444-10-41, 8 (8112) 29-91-03.

По ним можно узнать:

о результатах ковид-теста;

о ситуации с распространением коронавирусной инфекции и принимаемым мерам в регионе;

о режиме самоизоляции, карантине после отпуска;

о возможности выезда за границу;

о компенсациях;

об организации работы детских садов, школ, колледжей, вузов;

о работе волонтеров;

об обеспечению продуктовыми наборами.

Также через службу можно:

вызвать волонтера;

получить помощь психолога, больничный лист;

узнать о работе бизнеса в условиях противодействия пандемии;

записаться к врачу - оператор переадресует вызов на поликлинику.

Все звонки переводятся в сall-центр, обращения фиксируются и в случае необходимости перенаправляются в профильные учреждения.