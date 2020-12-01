Как работает региональная служба «122», рассказал губернатор

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в соцсети Instagram рассказал, как работает региональная служба «122».
Он напомнил, что по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией, можно позвонить по короткому номеру 122 или 8-800-444-10-41, 8 (8112) 29-91-03.
По ним можно узнать:
- о результатах ковид-теста;
- о ситуации с распространением коронавирусной инфекции и принимаемым мерам в регионе;
- о режиме самоизоляции, карантине после отпуска;
- о возможности выезда за границу;
- о компенсациях;
- об организации работы детских садов, школ, колледжей, вузов;
- о работе волонтеров;
- об обеспечению продуктовыми наборами.
Также через службу можно:
- вызвать волонтера;
- получить помощь психолога, больничный лист;
- узнать о работе бизнеса в условиях противодействия пандемии;
- записаться к врачу - оператор переадресует вызов на поликлинику.
Все звонки переводятся в сall-центр, обращения фиксируются и в случае необходимости перенаправляются в профильные учреждения.